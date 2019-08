Un amable recorderis

Es lógico que en campaña, los candidatos no quieran hablar de sus defectos. Sin embargo, en el caso de la capital del país, creo que es útil conocer algunos de los puntos débiles de quienes aspiran a gobernarla. Eso sí, no voy a hacer referencia a la falta de experiencia administrativa, pues en esta materia todos son inexpertos; y para evitar suspicacias haré este somero repaso en orden alfabético. (Por cierto, si se hace por nombres o por apellidos, el orden queda igual.)

Carlos Fernando Galán. Aparte de su valioso legado familiar, este joven político ha tenido dos grandes referentes en su carrera que no dejan de ser preocupantes: Germán Vargas Lleras y Enrique Peñalosa. En el caso de Peñalosa, él no reniega de su antigua simpatía con el burgomaestre, pero tampoco lo considera un mesías infalible. Como director de Cambio Radical, Carlos Fernando tuvo el coraje de oponerse al aval de candidatos de dudosa reputación de ese partido, lo cual lo obligó a partir cobijas con Vargas Lleras, el jefe natural de esa colectividad. Sin embargo, falta ver si al final del día, urgido por la necesidad de votos, se reconcilia con el exvicepresidente.



Claudia López. Esta otra expeñalosista es la persona más mediática de la baraja de candidatos; su lucha vertical contra la corrupción es innegable, pero su proclividad a dejarse sacar la piedra no ayuda mucho en la vida pública. Creo que metió la pata de manera grave hace un par de semanas cuando borró de su cuenta de Twitter un trino en el cual proponía crear 20.000 cupos gratuitos de educación superior, “pero en carreras que demande el mercado laboral”. Ante la lluvia de críticas por esta iniciativa, borró el trino, aduciendo que lo había escrito alguien de su equipo, pero un video demostró luego que ella sí había planteado esa idea en una entrevista. Esa lavada de manos no le salió nada bien.

Hollman Morris. El candidato de Gustavo Petro tiene en el exalcalde a su mejor aliado y a su peor enemigo. Curiosa o convenientemente, Hollman –quien como periodista era un crítico feroz de los vicios de la política tradicional– terminó con varios de sus familiares vinculados a la administración distrital de la que él mismo hacía parte. En esa época olvidó el significado de la palabra ‘nepotismo’. Adicionalmente, desde la gerencia de Canal Capital no solo convirtió este medio público en un megáfono de su jefe, sino en un fortín ideológico donde no se podía disentir. Además, no tiene mucha presentación que alguien denunciado como maltratador de mujeres aspire a un cargo tan importante sin aclarar debidamente dichos cuestionamientos.



Miguel Uribe Turbay. Sorprende que alguien apoyado por las tradicionales maquinarias políticas de la ciudad no esté más arriba en las encuestas, pero se entiende si vemos que se trata de un muchacho sin personalidad ni peso específico, cuya principal bandera es la promesa de continuar la tarea de Peñalosa. ¡Háganme el bendito favor! Y, aunque digan que nadie tiene que responder por la conducta de sus familiares, no sobra recordar que en 2011 su padre, Miguel Uribe Londoño, fue promotor de la campaña a la alcaldía de Petro y, cuando este no lo compensó debidamente, decidió dar un triple salto mortal y aterrizó en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. En el Twitter de Uribe papá fueron tan evidentes sus contradicciones políticas que el mes pasado prefirieron desactivar la cuenta para no perjudicar al candidato, quien dijo que esa cuenta no era de Uribe Londoño. Al parecer, Miguelito quiere demostrar que es un joven con experiencia y que, como buen político, ya es capaz de mentir sin sonrojarse.



Sé que se me quedan muchos datos entre el tintero, pero espero que este amable recorderis sirva para tener más elementos de juicio a la hora de votar.



