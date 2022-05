Telenovela electoral: penúltimos capítulos

Cuando falta poco más de una semana para una nueva “cita histórica” en las urnas, los colombianos seguimos viendo la recta final de la telenovela protagonizada por una agobiada Opinión Pública y varios galanes que tratan de seducirla.



Según parece, el candidato más aventajado en esta disputa es GP, un personaje que fue muy rebelde en su juventud. Sin embargo, aunque tiene un pasado judicial no muy recomendable, recibió un “perdón social” que le ha permitido desempeñar varios cargos en el sector público en las últimas décadas; unos con más éxito que otros.



Como congresista fue disciplinado, hiperactivo, valiente y hasta temerario, lo cual le generó no pocos enemigos, pero también numerosos seguidores, muchos de los cuales lo acompañan todavía a ojo cerrado, sin importar las estolideces que diga ni los disparates que proponga. Menos afortunada fue su gestión como alcalde de la capital del país, puesto en el que sus trifulcas tuvieron más resonancia que sus ejecutorias. A pesar de esto, su elocuencia, su verbo fácil y su sintonía con los más indignados lo han convertido en un seductor, que no parpadea al hacerle a la voluble Opinión toda clase de promesas, así no tenga idea de cómo cumplirlas. Adicionalmente, le dice cosas que suenan muy bien y que la hacen sentir halagada. Según él, nadie más puede garantizarle el cambio que necesita para sacarla de esa situación de maltrato y falta de amor de la que ella ha sido víctima por los siglos de los siglos.

A su vez, FG, el segundo pretendiente, era un perfecto desconocido hasta hace un par de meses; pero de la noche del 13 de marzo a la mañana del 14 se convirtió en un nuevo rico que se llenó de votos, tras lo cual se volvió el más famoso del barrio electoral. No es el más inteligente ni el más original en sus escasos planteamientos; tampoco tiene una hoja de vida muy impresionante, pero se presenta como un “bacán”, con un lenguaje básico y descomplicado, que le ha servido para atraer simpatizantes y conseguir importantes aliados que le hacen barra y le organizan agasajos para aumentar su popularidad. En esta curiosa tarea, esos espontáneos celestinos suponen que, en las actuales circunstancias, FG es el “menos pior” para evitar dar un salto al vacío, e intentan convencer a la ingenua Opinión de que él es el mejor defensor de la libertad y la democracia.



El tercero en la contienda es RH, un veterano ingeniero que, inexplicablemente y a pesar de su despiste, ha recibido muchos aplausos, que lo hacen ver por momentos como una opción viable para una Opinión confundida que no lo descarta del todo, pero que tampoco se derrite por él.



Por su parte, SF, el cuarto pretendiente, trata de ganarse por segunda vez el favor de esa esquiva Opinión a la que estuvo a punto de convencer hace cuatro años, pero que al final le dio la espalda. Él es el nerdo del paseo, estudioso, tranquilo y con experiencia. Su principal problema es que –a la hora de la conquista– su sobriedad es interpretada como desgano. “Es que el tipo no inspira nada, se ve como apagado; no muestra las ganas”, se oye decir por ahí, en una confirmación más de que en este país muchos optan por la estridencia en perjuicio de la prudencia, y de que les importa más la popularidad que la idoneidad. “No le va a alcanzar” es otro de los comentarios de algunos observadores, sin tener en cuenta que, si se juntaran los votos de todos los que opinan que a SF no le va a alcanzar, le alcanzaría de sobra.



De los demás interesados es poco lo que puede decirse, pues sus posibilidades son casi nulas, aunque algunos tienen propuestas interesantes.



Por lo pronto, la telenovela sigue y la última palabra la tiene la enigmática Opinión Pública, que a veces “tiene razones que la razón no entiende”.

VLADDO

