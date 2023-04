Me sumo al llamado que hizo ayer en estas mismas páginas mi colega José Manuel Acevedo, quien sugirió a sus lectores el documental Amén, Francisco responde, de los realizadores españoles Jordi Évole y Màrius Sánchez, y que está disponible en la plataforma Star Plus. Yo lo vi hace unos días, y me pareció muy interesante observar al Papa desde unos ángulos poco conocidos, y en plena Semana Santa.



Como en otras producciones, en este video es sobresaliente el trabajo de Évole, quien, después de iniciarse en la televisión con un estilo travieso e impertinente, se ha convertido en un agudo y acucioso periodista, tal y como lo destaca El País de Madrid, diario que lo califica como “una referencia del periodismo documental y de la entrevista en televisión”. Este catalán –cuyos reportajes son ampliamente difundidos en la península española– se ha ganado un espacio no solo por el rigor con el que trabaja y por la originalidad de sus producciones, sino por el nivel de sus invitados. De hecho, ya había entrevistado hace cuatro años a Jorge Mario Bergoglio, en un encuentro que fue muy comentado en su momento, y tras el cual ha mantenido cierta cercanía con el pontífice.

Aprovechando ese vínculo, Évole invita al Papa a conversar sin censura con un grupo de jóvenes poco convencionales, de orígenes distintos, formaciones diferentes, identidades diversas y condiciones sociales muy dispares, propuesta que Francisco acepta y que se hace realidad a mediados del año pasado, en un lugar ubicado a veinte minutos del Vaticano.

Los invitados son diez jóvenes: siete mujeres, incluida una colombiana, y tres hombres. Varios de ellos visitan por primera vez la Ciudad Eterna, e incluso para alguno de los asistentes este es su primer viaje en avión. Y, en concordancia con los perfiles de los participantes, la reunión entre el máximo jerarca de la Iglesia católica y ese heterogéneo grupo –en el que hay desde católicos hasta agnósticos, pasando por antiguos creyentes y ateos convencidos– se desarrolla al margen de formalismos, pompa y protocolo.

De entrada, lo primero que llama la atención es que la llegada del Papa a la cita se lleva a cabo sin ceremonias ni ritos; nadie tiene que hacer venias ni santiguarse ni nada. El santo padre saluda uno por uno a cada joven, antes de sumergirse en una charla de casi hora y media, donde al parecer no hay vetos ni preguntas prohibidas. Y, como tampoco hay un moderador, es el propio prelado el encargado de darles la palabra a sus contertulios, que no desaprovechan la ocasión para hablar desde lo más hondo de su ser, lo cual deriva en escenas muy intensas y emotivas –pasadas por lágrimas, en mi caso–, en las cuales los muchachos dejan salir gestos de desahogo, a la par con reclamos, recriminaciones, reproches, dudas, confusiones y confesiones.

Francisco escucha con atención las intervenciones y, gracias a la sabiduría que dan los años, responde afable y claramente, sin misterio alguno. Habla de cuestiones etéreas como la doctrina católica, pero también de cosas más mundanas como la plata, el sexo o las redes sociales, y Tinder no es la excepción. También aborda grandes desafíos internacionales como la inmigración o el racismo, y aborda de frente asuntos controvertidos como el aborto, la pederastia o la corrupción en la Iglesia, y se refiere al rol de la curia ante los homosexuales o las personas no binarias, entre otros temas. Se trata, en fin, de una serie de facetas poco conocidas del líder espiritual de 1.300 millones de católicos.

Se anota, pues, un nuevo punto el versátil Jordi Évole al presentarnos este pontífice descomplicado y terrenal, con el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que nunca nos deja indiferentes. Buen programa.

