Recuerdos de un escritor

A comienzos de los años 90, cuando hacía un curso de diseño gráfico en La Haya, había un rito que yo seguía religiosamente cada semana, domingo tras domingo, en una época en la que los periódicos eran la principal fuente de información: ir a la estación central del tren a buscar mi dosis habitual de prensa internacional. Desde aquel entonces se me convirtió en un deleite ojear y comparar las primeras páginas de diarios provenientes de los más diversos países; incluso aquellos publicados en idiomas o en alfabetos que todavía hoy sigo sin entender.



Al final, terminaba comprando un par de ejemplares: por lo general alguno de Inglaterra, no siempre el mismo, e invariablemente El País de Madrid, por esa lógica proximidad idiomática y cultural. En este periódico –en el que leía con avidez hasta los avisos publicitarios– fue donde descubrí a Antonio Gala. Leer cada ocho días su columna en el suplemento dominical se me convirtió, más que en una costumbre, en un taller semanal de redacción y creatividad. Sus textos se me volvieron imprescindibles, no solo por la escogencia de los temas o la forma de resolver cada artículo, sino por el dominio que tenía del idioma, por su estilo de titular y por su humor cáustico. Y, como suele ocurrir en otros aspectos de la vida, una cosa llevó a la otra, y de las columnas pasé a las novelas de este escritor, que llegó al género de la narrativa cuando rondaba los sesenta años de edad, y luego de haber cosechado un gran prestigio como poeta y dramaturgo.

Con El manuscrito carmesí –su primera novela, publicada en 1990– Antonio Gala obtuvo el premio Planeta, y se convirtió en uno de los autores más reconocidos en España, cosa que, sin embargo, no le quitaba el sueño. De hecho, al hablar del éxito en ventas de sus libros, él nunca se comió el cuento ni despegó los pies del suelo. “Soy uno de los escritores más vendidos en este país, y de los menos leídos”, decía con su característico desparpajo. No obstante, la popularidad de sus novelas tuvo, literalmente, una gran proyección, ya que algunas de ellas fueron llevadas al cine.

En un tiempo en el que no había internet ni existía Google, la experiencia de leer a novelistas reconocidos estaba desprovista de cualquier expectativa de verlos en persona, como ocurre hoy, gracias a la proximidad que permiten las redes sociales. Por eso, cuando empecé a leer a Antonio Gala, nunca sospeché que lo iba a conocer unos años después en Bogotá. Todo ocurrió en una visita que el célebre escritor hizo a nuestro país, cuando la maestra Maruja Vieira, conocedora de mi afición por él, me invitó a que la acompañara a una entrevista que ambos iban a sostener en un hotel, al norte de la capital.

En este encuentro, no solo abordamos distintos aspectos relativos a su obra, sino que disfrutamos, durante más de una hora, de una amena conversación, salpicada de anécdotas y referencias a su Andalucía del alma, en las que no faltaron los dardos ni la agudeza que lo caracterizaban. Gala era un provocador profesional, quien poco o nada se afectaba por el qué dirán, y que además tenía la virtud de saberse burlar de sí mismo.

Años después, por una feliz coincidencia, nos vimos de nuevo en la Feria del Libro en el parque El Retiro, de Madrid, donde volvimos a hablar unos minutos, al cabo de los cuales quedé literalmente ‘descrestado’, luego de ver cómo recordaba con asombrosa precisión aquella charla que habíamos tenido años atrás. Me habló de los cerros de Bogotá, del hotel, de las calles de la ciudad, de la comida colombiana, etcétera.

Traigo a colación todos estos recuerdos a raíz de la muerte de este destacado autor, ocurrida el pasado domingo, en Córdoba, España. La obra de Antonio Gala seguirá teniendo un lugar muy importante en mi biblioteca y un sitio muy especial en mi corazón.

