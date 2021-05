Quién quiere ser presidente

Sin duda, para aspirar a un cargo público –ya sea una alcaldía, una gobernación o la presidencia de la República– se requieren altas dosis de narcicismo, ingenuidad, masoquismo y soberbia, adecuadamente mezcladas.

Desde luego, también se necesitan otras habilidades, como una sólida formación académica, experiencia en el manejo de la cosa pública, buenas dotes de comunicador, capacidad de liderazgo, habilidad para conectarse con la ciudadanía, vocación de servicio, facilidad de expresión y poder de convicción.



Para no caer en la depresión, no voy a enumerar ahora cuántos de estos requisitos reunía el actual inquilino de la Casa de Nariño cuando decidió postularse al primer cargo de la Nación. Los hechos hablan por sí solos. Sin embargo, sí quiero compartir con los lectores unas cuantas dudas: ¿qué diablos estaba pensando este señor hace cuatro o cinco años, cuando decidió lanzar su candidatura? ¿No se le habrá pasado por la cabeza que los problemas de este país superaban por mucho sus capacidades, bastante limitadas por cierto? ¿Nadie le contó que en semejante puesto es obligatorio dedicar buena parte del tiempo a apagar incendios, y no propiamente con gasolina? ¿No vio la magnitud del compromiso que se adquiere al llegar a una posición como esa, sobre todo en un país como el nuestro? ¿O solo habrá pensado en convertirse en el más exclusivo de los personajes VIP, mientras jugaba a gobernar en compañía de sus amigotes de la universidad?

Lo que los aspirantes a la presidencia deberían responder a conciencia es si están en capacidad de prestarle algún servicio a la Nación. FACEBOOK

TWITTER

A pesar de que la historia de Colombia está llena de mandatarios de pacotilla, en 2018 el Centro Democrático se encargó de demostrarnos que toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. De modo que, a un año de la primera vuelta presidencial, los que han resuelto lanzarse al ruedo no deberían preguntarse si son capaces de vencer a sus rivales, pues ya nos dimos cuenta de que cualquiera puede ganar unas elecciones. Lo que estos aspirantes deberían responder a conciencia es si están en capacidad de prestarle algún servicio a la Nación, para que esta mala película no se repita.



Es más: antes de presentarse como salvadores deberían mirar alrededor y meditar con calma, a ver si están interesados en recoger los escombros que la actual administración va a dejar regados por la geografía nacional.



Quién quiere ser presidente de un país donde los líderes sociales caen asesinados por docenas; donde todos los entes de control están sometidos al jefe del Ejecutivo; donde el Estado incumple los acuerdos de paz; donde la pobreza se multiplica; donde la Fuerza Pública incurre en excesos injustificables; donde ha habido tres cancilleres y cero relaciones diplomáticas; donde la desaprobación presidencial está por encima del 75 %; donde un ministro de Hacienda no tiene idea del costo de la canasta familiar; donde una embajadora felicita a la dictadura china por sus avances en derechos humanos; donde la economía cae en picada; donde el mismo partido de gobierno es de oposición; donde se les prohíbe la entrada a las organizaciones defensoras de derechos humanos; donde un presidente se inventa un programa diario de televisión y graba videos panfletarios y semiclandestinos en inglés, para pasarse por la faja el estatuto de la oposición; donde la desigualdad social es un abismo; donde ninguno de los tres ministros de Defensa ha logrado reducir la inseguridad; donde las máximas autoridades se han obsesionado tanto con el régimen venezolano que han terminado imitándolo...



Si después de repasar este desalentador panorama todavía aspiran a ocupar el solio de Bolívar, con toda franqueza tengo que decirles algo: ustedes no son patriotas sino masoquistas.



* * *



Colofón. El viernes pasado, el caricaturista y columnista Héctor Osuna llegó a los 85 años, con su agudeza y su pulso intactos. ¡Larga vida, Maestro!



Vladdo

puntoyaparte@vladdo.com