Problemas nuevos; soluciones viejas

No son fáciles de entender –ni siquiera de interpretar– las motivaciones que han llevado a tantos jóvenes a participar en las grandes manifestaciones que estamos viendo en todo el mundo. No podría decirse que son contra un sistema político, pues los ciudadanos que se han tomado las calles pertenecen a una gama muy diversa de regímenes, que van desde países con modelos capitalistas, como Francia o Chile, hasta gobiernos populistas de izquierda, como los de Bolivia, Nicaragua o Venezuela; o socialdemócratas, como el de España; pasando por dictaduras como la China, que es la que controla a Hong Kong...

Tampoco es algo que tenga que ver con el nivel de desarrollo, ya que no son solo protestas de ciudadanos tercermundistas sin futuro, ni de multitudes desorientadas de países prósperos, ni obreros indignados que luchan contra la explotación. No es una discrepancia religiosa ni un boicot a un caudillo y, en nuestro continente, no puede decirse –como algunos han pretendido insinuarlo, en un acto extremo de simplismo e irresponsabilidad– que se trata de una acción coordinada de un líder macabro que pretende desestabilizar los países de la región para sembrar caos y anarquía.



De hecho, si hacemos un repaso global, parecería fácil darse cuenta de que hay muchas justificaciones para salir a las calles: afugias económicas, reformas políticas impopulares, decretos improvisados, restricciones de acceso a las redes sociales, sentencias judiciales o fraudes electorales. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla y quizás, en cada caso, estas razones son apenas las gotas que han rebosado la copa.

Así nos lo hicieron saber los muchachos que se tomaron las avenidas y plazas de Santiago de Chile, donde el florero de Llorente fue un incremento de treinta pesos en el valor del pasaje del metro. “No es por 30 pesos, es por 30 años”, dice la breve frase con la cual sacaron a relucir el preocupante fenómeno de desigualdad en un país que se presentaba como modelo de bienestar y desarrollo, pero cuyas impecables estadísticas solo maquillaban una precariedad inaguantable para una amplia franja de la población.



Y el de Chile no debe ser el único ejemplo. Por eso es necesario analizar con detenimiento los otros focos de resistencia popular para buscar más allá de unas causas aparentes los verdaderos detonantes del inconformismo, que, en buena medida, tienen que ver con la poca capacidad de los dirigentes políticos para entender –y satisfacer– las necesidades de una nueva ciudadanía que está siendo gobernada con normas agotadas, que ya no responden a los intereses de las actuales generaciones.



La próxima semana se cumplen 30 años de la caída del Muro de Berlín, hecho que marcó el final de la Guerra Fría y reconfiguró el panorama político. Casi al mismo tiempo llegó la revolución digital, y ni por esas los gobernantes se dieron cuenta de que el mundo cambió y todos estos años han pretendido resolver los problemas nuevos con las inútiles recetas del pasado. El costo de esa miopía ha sido demasiado alto, y en consecuencia, estos jóvenes –nacidos después de la Guerra Fría– se niegan a pagar los platos rotos y, dando ejemplo de coraje, están saliendo a las calles a cobrar la factura, a reclamar un futuro decente.



A estas alturas del siglo XXI es increíble que los políticos no hayan entendido que la antigua disyuntiva izquierda/derecha, norte/sur no es un dilema para esta juventud que, más allá de ideologías, creencias o religiones, está legítimamente preocupada por el medio ambiente, el comercio justo, el bienestar animal, los recursos públicos o el trabajo digno y que grita a los cuatro vientos que el rechazo al alza de un tiquete de metro no es la enfermedad sino el síntoma.



puntoyaparte@vladdo.com