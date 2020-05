Problema de esencia, no de apariencia

En julio de 2007, cuando estuvo de visita en Colombia el primer ministro de Canadá Stephen Harper, me llamó la atención una foto en la cual aparecía estrechando la mano de su anfitrión, Álvaro Uribe, quien se veía mucho más alto, pese a los más de 20 centímetros que su invitado le llevaba. Y la cosa se me hizo más extraña aún porque en otras imágenes el señor de El Ubérrimo aparecía normal; es decir, reducido a sus justas proporciones. Después de revisar varias fotos y videos, descubrí que ese efecto de altura fue conseguido gracias a un cajón que quizás algún Hassan Nassar de la época puso detrás del atril de Uribe Vélez para compensar su falta de estatura.

El asunto me pareció gracioso, no solo por lo burdo –y lo notorio– del recurso, sino por tratarse de alguien como Uribe, a quien uno creería que nimiedades como la estatura lo tienen sin cuidado. De hecho, sus 167 centímetros no han sido óbice para conquistar las más altas cumbres del poder. Y no es el único. Varias figuras legendarias han triunfado en envase pequeño, como Bolívar y Napoleón (ambos de 1,68 m), que fueron hombres realmente grandes. Lo mismo que Mozart (1,52), Gandhi (1,60) o Picasso (1,63).



Sin embargo, a la cabeza de la lista de aquellos que han demostrado que el tamaño no importa está Benito Juárez, quien a pesar de medir apenas 1,37 superó todos los obstáculos para convertirse en uno de los presidentes más queridos en la historia de México. Claro que también ha habido unos seres minúsculos poco recomendables, como Francisco Franco y José Stalin, ambos de 1,63, cuya perversidad era inversamente proporcional a su talla.

Lo absurdo es que hay algunas personalidades destacadas que no logran superar la obsesión de los centímetros, como el expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien vive atormentado con su estatura de 1,65, lo cual lo obliga a recurrir a toda clase de malabares para no sentirse disminuido junto a su esposa, Carla Bruni (1,75). A tal punto que hasta manda a hacer zapatos especiales, con plataforma incorporada, para ganar un poco de presencia.



En los tiempos que corren, la inmediatez y la superficialidad de las redes sociales les hacen creer a muchos, sobre todo a los políticos, que la imagen lo es todo; que es más importante la apariencia que la esencia. Que lo diga Iván Duque, cuyo problema, evidentemente, no es la falta de centímetros, sino de popularidad. ¿Cómo es posible que en este momento resuelva gastarse la friolera de 3.500 millones de pesos para mejorar su reputación digital?



Es inútil el esfuerzo del consejero presidencial para las Comunicaciones al tratar de explicar esta nueva salida en falso del Gobierno, justo en medio de la crisis que atravesamos. Además, esa es una platica perdida mientras Duque insista en gobernar como y con quienes lo ha hecho. Ninguna firma, por diligente que sea, le va a servir para limpiar las salpicaduras de la Vicepresidenta; ni para disimular las metidas de pata de la ministra del Interior; ni para llenar la ausencia de la Canciller; ni para darle credibilidad al ministro de Defensa; ni para rebobinar las declaraciones del locuaz ministro de Hacienda; ni para arreglar las ‘jugaditas’ de su bancada en el Congreso.



No hay agencia de lobby que pueda acallar las críticas por la compra de una flota de camionetas blindadas en plena pandemia; ni que logre camuflar las actuaciones ilegales de la inteligencia del Ejército, dedicada a chuzar periodistas colombianos y extranjeros, activistas de derechos humanos o líderes de la oposición. Si el presidente quiere levantar su imagen, es urgente que le dé a su gobierno un giro drástico (no un cambio radical); porque lo que importa es el fondo, no la forma. La otra opción es recuperar el cajón de Uribe.



