Prensa, poder, dignidad y solidaridad

Muy curioso –por decir lo menos– el incidente que se presentó el lunes pasado en la residencia oficial del primer ministro de Gran Bretaña, donde un grupo de periodistas políticos decidió boicotear una rueda de prensa que iba a haber en el emblemático número 10 de Downing Street.

Según 'The Guardian', cuando los reporteros se disponían a ingresar a la casa de Boris Johnson, fueron divididos en dos grupos por los agentes de seguridad y luego el principal asesor de comunicaciones les dijo a varios de ellos que no se podían quedar. Ante semejante atropello, los periodistas que sí habían recibido autorización para permanecer allí decidieron salir en compañía de sus colegas rechazados, pues consideraban que Downing Street no tenía por qué escoger quién vigila y reporta sobre los asuntos del Gobierno.



El incidente se presentó en medio de la incertidumbre que comienza a vivirse en ese país luego del brexit, que empezó a materializarse el viernes a la medianoche y tiene a más de uno con los pelos de punta. De hecho, el tema de la rueda de prensa eran las negociaciones comerciales que se deben llevar a cabo entre los británicos y sus exsocios europeos. Sin embargo, tras el abandono de los periodistas la conferencia no se llevó a cabo.



Este no fue el primero ni ha sido el único impase de Johnson con los medios y fue objeto de crítica de no pocos políticos. Unos y otros acusan al líder conservador de seguir el mal ejemplo de Donald Trump, que no se distingue por mantener muy buenas relaciones con la prensa. De acuerdo con 'The Guardian', en más de una ocasión el equipo de comunicaciones de Johnson les ha impedido a varios ministros asistir a ciertos programas de radio y televisión –incluso de la BBC–, y también les han prohibido almorzar con los periodistas políticos. El mismo diario habla incluso de que hay montada una “red de espías” dedicada a vigilar qué asesores del Gobierno fraternizan con los medios, y desde el partido Laborista, en la oposición, se decía que el equipo del primer ministro está acudiendo a tácticas importadas del presidente gringo para eludir el escrutinio público.

Al leer este recuento me preguntaba cómo reaccionaríamos en Colombia si se presentara una situación parecida en la Casa de Nariño o en cualquier otra dependencia oficial. ¿Seremos capaces de solidarizarnos con colegas maltratados por algún funcionario? ¿Tendremos las agallas para exigir respeto y trato digno para los reporteros que tratan de cumplir con su deber? A la luz de lo que pasa con nuestro gremio, y viendo tanta pasividad y sumisión con el poder, prefiero no hacerme muchas ilusiones. Ni siquiera somos capaces de pronunciarnos cuando matan o secuestran a un periodista.



Para no ir tan lejos, recordemos las agresiones de que fueron víctimas por parte de la Policía varios reporteros que cubrían las recientes marchas, incluida una fotógrafa de EL TIEMPO, sin que los demás periodistas levantáramos la voz en señal de apoyo o de protesta.



Incluso, en el mandato de Álvaro Uribe hasta nos parecía medio folclórico que el presidente insultara a algún reportero; mirábamos para otro lado cuando acusaba de terroristas a otros y considerábamos ‘normales’ todos los desplantes que les hacía a corresponsales nacionales y extranjeros. Es más: todavía hoy, cuando el expresidente convoca ruedas de prensa en una pesebrera, allá llegan los periodistas como si nada. ¡A una pesebrera...!



Por eso, en vísperas de la celebración del Día del Periodista, la invitación es a reflexionar acerca de qué podemos hacer para dignificar nuestra profesión, sobre todo ante el poder. Al fin y al cabo, los bajos salarios o la escasez de puestos de trabajo se salen de nuestras manos; pero exigir respeto y ser solidarios sí depende de nosotros. De nadie más.



Vladdo

puntoyaparte@vladdo.com