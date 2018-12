Populismos del siglo XXI

Sería una tediosa y prolongada tarea hacer un balance de la atroz herencia del chavismo en Venezuela. Me tomaría demasiado tiempo enumerar aquí todos los logros fallidos de la revolución bolivariana, que solo han servido para dejarle miseria y desencanto a un pueblo que creía que el coronel retirado iba a traerle el bienestar y el desarrollo que los partidos y políticos tradicionales no les habían brindado en tantas décadas de monopolio del poder.

En su virulenta campaña presidencial de 1998, Hugo Chávez supo canalizar el descontento de una población hastiada de la corrupción, de la exclusión y de la falta de oportunidades y aprovechó su buena sintonía con los más necesitados para pintarles pajaritos de oro, mientras se presentaba como el ‘salvador’ que necesitaban. Y los convenció.



No obstante, la realidad resultó muy diferente y, pese a gozar de una bonanza petrolera sin precedentes –con el precio del barril por encima de los cien dólares–, la pésima gestión del coronel, sumada a una ineptitud administrativa de sus colaboradores y a una corrupción mayúscula, desembocó en un fiasco que Nicolás Maduro no ha sabido sino profundizar.



Pero, como es bien sabido, el socialismo del siglo XXI, en efecto, ha trascendido fronteras y a pesar de su estilo chabacano –o quizás gracias a él–, Chávez se convirtió en el precursor de ese neopopulismo que hoy afecta a buena parte de nuestro continente y del mundo.

En su afán de exportar la revolución, arrastró a varios compinches suyos de la región, quienes con la misma receta del descontento popular han envenenado las democracias de Bolivia, Ecuador y Nicaragua, países que han visto cuándo llegan sus presidentes al poder, pero que no saben cuándo se van a ir.



Al igual que Chávez, tipos como Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales supieron capitalizar el hastío ciudadano para tratar de eternizarse en la presidencia, por el supuesto bien del pueblo, como haciéndoles un favor a sus gobernados. Su cinismo es tan protuberante que Ortega y Morales permanecen en el poder después de desfigurar las normas constitucionales y Correa tuvo que irse a regañadientes luego de once años encarnizado contra los medios y los opositores. Y se fue dejando una estela de políticos y funcionarios de su administración inmersos en graves casos de corrupción.



Lo peor es que como antídoto contra la amenaza que representaba el modelo venezolano, los demagogos de derecha –pero también demagogos al fin y al cabo– empezaron a pescar en río revuelto y llevan muchos años agitando las banderas de la indignación contra el castrochavismo.



Y no lo digo solamente por Bolsonaro, otro exmilitar populista y mediocre. Hay que ver todo el tiempo que lleva el señor Álvaro Uribe pelechando a la sombra del antichavismo. Tanto él como sus seguidores han exprimido al máximo ese ‘coco’ para meterle pánico a un electorado al que han sabido despistar y desinformar en forma muy efectiva.



No faltarán quienes digan que Uribe y Chávez no son comparables. Y tal vez tengan razón en términos de gestión económica; pero en cuanto a la descalificación de la oposición, la violencia política y el desprecio por la institucionalidad, además de su adicción al poder, son más parecidos de lo que se cree. Para empezar, basta repasar cómo fue la reelección de Uribe.



El problema es que, como están hoy las cosas, se podría estar preparando el caldo de cultivo no para la llegada de Petro a la presidencia, como algunos temen, sino de alguien mucho más preocupante...



* * *



Colofón. ¿Qué dirán ahora la ministra del Trabajo, Alicia Arango, y todos aquellos que decían que Iván Duque era el Emmanuel Macron colombiano? ¿Ya habrán visto cómo está hoy ese presidente? ¿Se habrán dado cuenta de cómo está Francia? ¿Qué pensarán al ver las imágenes de París colapsada por las protestas contra el gobierno?



@Vladdo