Populismo noticioso

La celebración del Día del Periodista es una ocasión propicia para meditar acerca de lo que hacemos quienes informamos y opinamos en los medios de comunicación. Y en la actual coyuntura estas reflexiones se hacen aún más necesarias, no solo por la pugnacidad que se percibe en las calles y en las redes sociales, sino por la desesperanza que parece apoderarse de un público que no encuentra en las noticias ninguna invitación al optimismo.



Buena parte de la indignación que vemos hoy por doquier tiene relación directa con lo que consumen los ciudadanos en sus dispositivos electrónicos, desde los cuales se exacerban los ánimos a punta de mentiras flagrantes, verdades a medias e información malintencionada, en un mundo donde cualquiera puede abrir una cuenta en redes sociales, montar un portal o inundar la web de desinformación.



Y aunque la mayor cuota de rumores malignos proviene de sitios dedicados a la tergiversación de la realidad, a muchos medios tradicionales también les cabe una buena cuota de responsabilidad a la hora de responder por la manipulación de la audiencia.



Hace unos veinte años, en una reunión en Miami, le pregunté al presidente de una de las principales cadenas de televisión en español de Estados Unidos por qué era tan mala la programación de sus canales. Sin sonrojarse, el alto ejecutivo me respondió: “Porque eso es lo que le gusta a la gente”. Sorprendido por su palmaria respuesta, repliqué: “Entonces si a sus hijos les encanta la comida chatarra, ¿usted solo les da hamburguesas con gaseosa en sus tres comidas? ¿No cree que también hay que darles frutas, verduras y cereales, para que crezcan saludables?”. Aunque el señor, en vez de responder, prefirió salirse por la tangente, me quedó perfectamente claro que su único objetivo era mantener el rating, sin importar el cómo. Y por supuesto, el suyo no era un caso aislado en el competido mundo del entretenimiento.

Uno entiende que sin rating no hay publicidad y sin publicidad no hay ingresos. Sin embargo, ese no puede ser el único propósito de los medios de comunicación, cuyo objetivo, supuestamente, es un poco más altruista.



Dos décadas después, aunque los métodos han cambiado, el objetivo sigue siendo el mismo: seducir al público. Y para lograrlo muchos medios –incluso algunos consolidados y dizque respetables– acuden a las mismas tácticas de los portales de medio pelo, incurriendo en una especie de populismo noticioso, para publicar ese contenido “que le gusta a la gente”; así sea engañoso, burdo o superficial.



Pero la única secuela del populismo noticioso no es que los ciudadanos queden mal informados. Como las cosas amables son menos atractivas que la miseria, los escándalos, la violencia y las tragedias, en no pocos medios pululan las malas noticias, que son consumidas con avidez por un público que, sin darse cuenta, al final de cada jornada termina agobiado por una realidad tenebrosa.



Después de ver los muertos, robos y catástrofes de cada día en los titulares noticiosos, es casi imposible no sufrir un ataque de angustia. ¿Será que la entrega de un nuevo colegio, el implante de un chip para que alguien pueda volver a caminar o el crecimiento económico de la capital del país no merecen un mejor despliegue?



Ojo: no se trata de pintar la vida color de rosa, de maquillar la realidad ni de tapar el sol con un dedo. Es evidente que Colombia no es el paraíso que este gobierno quiere mostrar en su publicidad estertórea, pero tampoco es la tragedia permanente que el populismo noticioso nos quiere mostrar.



En este Día del Periodista, en vez de celebrar, deberíamos reflexionar si estamos cumpliendo a cabalidad con los postulados básicos del “oficio más bello del mundo”, del que hablaba Albert Camus.

