Petro y Uribe, un mes después

Hace poco más de un mes, cuando Gustavo Petro le propuso una reunión a Álvaro Uribe, fueron muchas las especulaciones que empezaron a circular, no solo acerca de la viabilidad, sino de la utilidad de ese encuentro, dado el encendido enfrentamiento que han sostenido en las últimas décadas y que toda Colombia ha presenciado en primera fila.



El país entero también ha conocido el fervor casi ciego que ambos despiertan entre sus fanáticos, que más que integrantes de un partido parecen miembros de un par de sectas, guiadas por seres superiores, de los cuales nada se puede decir sin incurrir en la blasfemia.



Sin embargo, contradiciendo todas las leyes de la ortodoxia a la que ambos nos tenían acostumbrados, la osadía del jefe del Pacto Histórico fue respondida de manera muy ágil –y también hábil, no se puede negar– por el jefe del Centro Democrático. Y, aunque a primera vista parecía una misión imposible, esta reunión tuvo dos antecedentes. Por una parte, en cuanto se vio que el triunfo de Petro era inobjetable, poco antes de las siete de la noche del 19 de junio, Uribe dijo en su cuenta de Twitter: “Para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el Presidente. Que nos guíe un sentimiento: Primero Colombia”.



Esta deferencia fue correspondida por el flamante vencedor, en su primera comparecencia pública, tras la jornada electoral, en la que Petro les ofreció una rama de olivo a sus contradictores. “La oposición será bienvenida al Palacio de Nariño, para conversar sobre los problemas del país”, dijo el nuevo mandatario, y de inmediato empezó a ponerse en contacto con dirigentes de diversos partidos, en aras de establecer un gran acuerdo nacional.

Y, aunque muchos aceptaron su llamado, pocos daban un peso por la cumbre Petro–Uribe, que finalmente, y para sorpresa de muchos, se llevó a cabo hace cuatro semanas, en el norte de Bogotá. Tras el encuentro, que se prolongó por media hora, el expresidente acudió a la sede de su partido, donde dio una rueda de prensa, en la que habló en un tono sereno y hasta afable, mientras los más radicales de uno y otro lado se debatían entre el asombro y la indignación.



Que uno a Uribe no le podía dar la mano porque le devoraba el brazo, decía la ‘guardia petroriana’, mientras los ‘furibistas’, incapaces de disimular su desconcierto, lamentaban que su proceloso caudillo se prestara para semejante espectáculo. “Cómo no se da cuenta de que Petro es un lobo con piel de oveja”, se les oía decir.



En este punto tengo que admitir que, a pesar de mi habitual escepticismo, yo no vi nada reprochable en esa reunión. De hecho, me pareció muy positiva la inteligencia de Petro al proponerla y la sagacidad de Uribe al aceptarla. Además, me da la impresión de que ambos entienden la importancia de la coyuntura actual.



Es más: estoy seguro de que si uno y otro, luego de tantos años, logran pasar la página de esa confrontación estéril, este país puede dar un paso muy significativo en pos de una tranquilidad política y social; a pesar de los reparos de los militantes más intransigentes tanto del uribismo como del petrismo.



¿Para qué nos sirve tener a Uribe en una cárcel? Sería preferible y más útil que admitiera que, a pesar de sus errores y equivocaciones, sigue dispuesto a trabajar por este país. ¿Cómo nos beneficiaría un fracaso de Petro en la presidencia? No es muy difícil darse cuenta de que si le va mal a él nos perjudicamos todos.



En conclusión, más allá de sus acciones del pasado, si estos dos líderes son capaces de dejar a un lado sus diferencias y cambian su animadversión por colaboración y se ponen de acuerdo para trabajar hombro a hombro por un mejor futuro, la historia de este país puede dar un giro trascendental.

