Petro vs. Lula

Me sigue dando vueltas en la cabeza la Cumbre del Amazonas llevada a cabo hace dos semanas en Belém do Pará, en Brasil, en la que Gustavo Petro participó con más pena que gloria, debido a sus diferencias con varios de los presidentes suramericanos; en particular, con el anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva.



De entrada, su iniciativa de conformar una “Otán amazónica” no tuvo la aceptación que Petro habría esperado, reacción que no le debió gustar mucho, pero que tampoco debería sorprenderlo, si se tiene en cuenta que desde hace 45 años existe ya un mecanismo multinacional, cuyo propósito es precisamente preservar el medio ambiente y la diversidad biológica en esta importante región del planeta; aunque sin el componente militar que implicaría un organismo por el estilo de la Alianza Atlántica.

Se trata de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), un ente intergubernamental conformado por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Con sede en Brasilia, este grupo se autodefine como “el único bloque socioambiental de América Latina” y, como si fuera poco, es la misma organización que preparó y convocó la cumbre de Belém.

No obstante, según el jefe de Estado colombiano, la vida en la selva “se defiende con razones, pero también con nuestras armas”; afirmación que no deja de ser curiosa –por no decir paradójica–, pues la plantea nada menos que un personaje cuya principal bandera es la fraternidad ‘del mundo mundial’, y que incluso ha volcado buena parte de los esfuerzos y recursos de su gestión hacia la consecución de una paz total que, por cierto, sigue pareciendo esquiva.

Tampoco caló mucho su idea de establecer un tribunal internacional de justicia ambiental para juzgar los crímenes contra la selva amazónica, propuesta que, según el mismo Petro, había planteado en su momento el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que no es propiamente una autoridad, ni siquiera un referente, en asuntos ecológicos.

Recordemos que hace diez años, este polémico mandamás autorizó la explotación de petróleo en los predios del emblemático parque nacional Yasuní –uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, localizado en plena selva amazónica–, pese a las protestas de los ecologistas y de la comunidad científica y académica del Ecuador.

Pero estas no fueron las únicas notas disonantes de Petro en la cumbre de Brasil. El principal punto de discordia con el gobierno anfitrión fue su insistencia en oponerse a ciegas a la explotación y extracción de petróleo en la Amazonía, asunto en el que su intransigencia contrasta con la postura más pragmática –y por qué no decirlo: más realista– del gobernante brasileño, que coincide con la actitud asumida por otros presidentes de la región, cuyos ingresos, como los de Colombia, dependen en gran medida de la industria petrolera.

De hecho, Petro fue mucho más allá, al denominar como “negacionistas progresistas” a sus colegas de la izquierda que no le siguen la corriente, empezando por el propio Lula, quien ha insistido en que su país no puede renunciar al desarrollo económico por razones ecologistas. “Tenemos que encontrar un equilibrio entre preservar la naturaleza y generar empleo e ingresos para nuestra población”, ha manifestado una y otra vez el mandatario brasileño, palabras que no hacen mella en la terquedad de Petro, quien a veces da la impresión de que no tiene ideas, sino ocurrencias; dice cosas que pueden sonar simpáticas, agudas o novedosas, pero que carecen de argumentación o de sustento.

Ahora bien, con tantas discrepancias de por medio, me pregunto si no habrá sido esa la razón por la cual Petro no llegó a la foto oficial, al finalizar el encuentro en Belém. ¿O estaré hilando muy delgado?

