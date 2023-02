Petro contra el ‘establecimiento’

Coincide el Día del Periodista –que se celebra mañana, 9 de febrero– con un roce innecesario entre el Presidente de la República y la prensa, en momentos en que el ambiente está poco menos que caldeado, debido en buena medida a las inocultables fallas de comunicación de varios funcionarios del Gobierno, que cuando no envían mensajes contradictorios lanzan al aire teorías absurdas que luego tratan de matizar, no sin antes producir intensas mareadas de preocupación y olas de malestar.



Esta vez, la polémica entre el primer mandatario y los medios se produce a raíz de las críticas que ha suscitado la gaseosa reforma de la salud, de la cual, por lo demás, solo se han conocido extractos o apartes de misterioso origen, pues el ministerio del ramo no ha divulgado un documento en el que se expliquen los alcances de la propuesta.

Es innegable que el sistema actual se puede mejorar, pero sus falencias no se van a corregir lanzándonos al abismo de la incertidumbre ni a punta de borrón y cuenta nueva. Así lo han señalado voces muy diversas, algunas incluso cercanas al Gobierno, como la del presidente del Senado, Roy Barreras.

Sin embargo, algo tan elemental parece molestar en grado sumo a Gustavo Petro, quien dice ser “tolerante con las críticas”, pero a renglón seguido se va lanza en ristre contra “los medios del establecimiento”.

Petro debería recordar el eco que sus debates tenían en «los medios del establecimiento» cuando él era miembro del Congreso. FACEBOOK

Craso error comete el líder del Pacto Histórico al tratar de tomar distancia de eso que denomina peyorativamente “el establecimiento”. Aunque este término, trasplantado del inglés, aún no tiene cabida en el diccionario de la RAE, el problema no es de carácter idiomático o semántico, sino de lógica, pues, como jefe de Estado, el mismo Petro es hoy la cabeza de ese “establecimiento”, al cual pertenecen, además de la Presidencia, los ministerios, el Congreso, las cortes y las Fuerzas Armadas. Es evidente que, al hablar del establecimiento, el mandatario quiere referirse a las élites, de las que, por cierto, también forma parte, así quiera pasar de agache.

Ahora bien, si en gracia de discusión aceptamos que ciertos medios pertenecen a ese “establecimiento”, Petro debería recordar la resonancia que sus debates tenían en la prensa, la radio y la televisión “del establecimiento” cuando él era miembro del Congreso; sobre todo en el gobierno de Álvaro Uribe. De no haber sido por todo el despliegue mediático de la época, sus valiosas denuncias habrían caído al vacío.

En aquel entonces, al igual que hoy, los periodistas cumplían con el deber de informar, analizar o cuestionar las actuaciones de los funcionarios de la administración, sin importar su cargo o jerarquía. Al fin y al cabo, en toda democracia que se respete, la libertad de expresión es un derecho, no un regalo ni una concesión del gobernante de turno.

Por otra parte, y dicho lo anterior, valdría la pena preguntarse hasta qué punto los medios les dan demasiada trascendencia a las ráfagas de impertinencias que Petro publica en Twitter, pues, aunque es entendible que la voz de un presidente sea tenida en cuenta, no es comparable un discurso debidamente argumentado –como los que ha pronunciado en la Asamblea de las Naciones Unidas o en el Foro Económico Mundial– con unos ‘tuitazos’ escritos a la carrera, producto de sus reflexiones biliares.

En los primeros seis meses de su período presidencial, los medios, los periodistas y los observadores de la política hemos estado al ritmo de Petro, y les hemos dado una importancia inmerecida a unos trinos cuyo único propósito es alborotar el avispero. ¿No será más efectivo examinar sus acciones que caer en sus provocaciones?

Como están las cosas, creo que es recomendable abrir ese compás de espera al que tanto recurría Hernando Santos, antiguo director de este periódico, cuando las aguas más se agitaban.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

