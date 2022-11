Petro, al tablero

Me llamó la atención un pasaje de la columna de Joaquín Estefanía publicada el domingo pasado en El País, de Madrid, por su gran semejanza con el momento político que vivimos en Colombia. “Si bien este Partido Popular no ha dado todavía señales de un auténtico programa (ni equipo) económico para gobernar, destaca la pobreza de argumentos con la que se confronta con un Gobierno al que no se le puede negar que está haciendo cosas. Bien, mal o regular; eso es lo que se debería discutir, no si Pedro Sánchez es o no socialista, mentiroso, arribista, etcétera. Y sin embargo, el único debate que hay es el político”, decía el reconocido periodista.



Si en vez de ‘Partido Popular’ pusiéramos ‘Centro Democrático’ y en lugar de ‘Pedro Sánchez’ escribiéramos ‘Gustavo Petro’, estas frases calzarían a la perfección para describir nuestra situación actual.

La gran diferencia es que en la Madre Patria, luego de cuatro agitados años en el poder, la administración de Pedro Sánchez acusa un severo desgaste, mientras acá hablamos de un período que apenas arranca, lo cual no ha sido óbice para que algunos le hagan exigencias desmesuradas. En este punto, cabe subrayar que si bien la coalición liderada por el Pacto Histórico generó con sus propuestas de campaña unas expectativas descomunales, también hay que tener en cuenta que apenas han transcurrido poco más de tres meses, plazo en el cual es imposible transformar un país, tal y como reprochan ciertos críticos –con aire de ironía y desdén–, mientras algunos simpatizantes del Gobierno empiezan a inquietarse.

Ahora bien, aunque por estos días son muchas las consideraciones que se hacen alrededor de la incipiente gestión de Gustavo Petro, en honor a la verdad hay que decir que desde el primer minuto de su posesión ninguna movida o decisión del mandatario se ha salvado de un riguroso escrutinio. Desde los medios, la academia, los gremios y, por supuesto, desde las bancadas de la oposición, cada paso del nuevo inquilino de la Casa de Nariño ha sido examinado con lupa; bien sea para señalar las metidas de pata, las contradicciones o los malos nombramientos; o simplemente para reclamar por las promesas supuestamente incumplidas. Y está bien que así sea, pues lo lógico y saludable en una democracia es que las actuaciones de los gobernantes estén siempre sujetas a examen público.

No obstante, al echar un vistazo a lo que ha pasado en administraciones recientes, es difícil encontrar una que haya sido objeto de una fiscalización tan pormenorizada como la que se le ha hecho al gobierno del Pacto Histórico.

Claro: es imposible negar que con Petro se han presentado dos situaciones atípicas, ya que, por una parte, encabeza el primer régimen de izquierda en nuestra historia democrática, y, por la otra, el propio Presidente y su gabinete se han encargado de alborotar el avispero a punta de declaraciones provocadoras, escandalosas, indignantes o desatinadas, que, sin embargo, no han pasado de ahí.

En otras palabras: aunque varias afirmaciones del Presidente –sumadas a las de sus funcionarios– han dado pie para alimentar especulaciones y sembrar incertidumbre acerca del futuro político y económico del país, justo en momentos en que el fantasma de una recesión recorre el mundo, también es cierto que hasta ahora Petro se ha ceñido estrictamente a la Constitución.

Y aunque el Gobierno ya tiene cosas que mostrar –como la reforma tributaria, la reanudación de relaciones con Venezuela, el proyecto de paz total o una ambiciosa agenda medioambiental, entre otras–, para evitar que estas iniciativas queden en letra muerta, es necesario poner la casa en orden, pues la caótica personalidad que caracteriza a Petro no puede seguir siendo el sello de su administración.

