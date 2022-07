Pesimismo al galope

Para nadie es un secreto que el pesimismo puede ser más perjudicial para agitar el ambiente social que las decisiones –por muy descabelladas que sean– que pueda tomar un presidente, un juez o un alcalde. Y en el caso de la economía el pesimismo es un factor que puede afectar de manera muy negativa la situación de un país.



(También le puede interesar: Hablando de nadies)

Aunque esa negatividad no es un fenómeno nuevo, a raíz de la escalada del dólar y el incremento de la inflación, estamos viendo cómo ciertos profetas de la hecatombe se dedican a presagiar lo peor. Y lo más triste es que, en buena medida, esos malos augurios provienen de personas que, aunque no leen más allá de un titular escandaloso, se dedican a diseminar falsas alarmas indiscriminadamente.



Sin embargo, la cosa no se queda ahí; la predicción de calamidades no es un hobby exclusivo de personas desocupadas que se regocijan propagando mensajes de WhatsApp sin verificar. También hay en medios y en redes sociales empresarios rencorosos, periodistas irresponsables, políticos hambrientos y analistas resentidos haciendo anuncios catastróficos, sin medir el alcance ni las consecuencias de sus palabras.



Por supuesto, no se trata de darle la espalda a la realidad. Es evidente que nadie en su sano juicio podría negar la fragilidad de la situación actual, pues por una parte es notorio el nerviosismo que se percibe en nuestro país por el cambio de gobierno, y por la otra es preocupante el remezón internacional de la economía, derivado de la guerra en Ucrania, y la consecuente crisis de combustibles en Europa, el aumento desmedido del costo de vida a nivel global y las especulaciones acerca de una posible recesión en Estados Unidos. Es decir, el panorama no luce muy despejado que digamos ni en Colombia ni en el mundo.

Sería interesante analizar hasta qué punto las especulaciones, las opiniones de tantos comentaristas interesados y las declaraciones de Iván Duque o de Gustavo Petro contribuyen a apaciguar el clima. FACEBOOK

TWITTER

Dicho lo anterior, sería interesante analizar hasta qué punto las especulaciones, las opiniones de tantos comentaristas interesados y las declaraciones de Iván Duque o de Gustavo Petro contribuyen a apaciguar el clima o, por el contrario, a agitar los ánimos en un país donde algunos se dedican a ver el vaso medio lleno, otros lo ven medio vacío y otros más ni siquiera ven el vaso.



De hecho, en junio, según Fedesarrollo, la confianza de los consumidores colombianos tuvo un repunte significativo y llegó a 2,9 %, cifra que superó en 17,6 puntos porcentuales los datos de mayo, cuando estaba en -14,7 %. Es más: desde marzo de 2019, este indicador no era positivo.



Desde luego, en medio de tanto número desalentador esta es una buena noticia, y así lo reconoce en La República José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, para quien este índice continúa mejorando “debido a la sólida reactivación” de la economía. A su vez, Camilo Herrera, uno de los especialistas consultados por ese periódico, afirma que “la gente tiene una esperanza y unas expectativas más altas de lo que podría pasar durante el próximo año, lo cual afecta el indicador de manera positiva”. En otras palabras, para algunos el futuro no se ve tan oscuro como podría pensarse.



Pese a todo, el escepticismo todavía persiste entre algunos, y, de acuerdo con el citado diario, “los consumidores que reportaron una mayor confianza fueron los de estratos socioeconómicos medio y bajo, mientras que para el nivel alto cayó 0,8 puntos porcentuales”. En otras palabras, a mayores ingresos, mayor pesimismo. ¿No es muy paradójico?



Como dije unas líneas antes, aunque la idea no es tapar el sol con un dedo, sí sería muy útil reflexionar un poco antes de optar por la extremaunción, pues si todos repetimos una y otra vez que a esto se lo va a llevar el diablo, ¡se lo lleva el diablo...! Los jinetes del apocalipsis deberían calmarse un poquito y tener en cuenta que si siguen sembrando pesimismo solo van a cosechar desespero. ¿O será eso lo que pretenden?

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

(Lea todas las columnas de Vladdo en EL TIEMPO, aquí)