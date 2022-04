Perdón social: de Moreno a oscuro

Sigue el revuelo político tras la reunión del hermano de Gustavo Petro con el hermano de Samuel Moreno Rojas. Y la controversia no es gratuita, pues las explicaciones del líder del Pacto Histórico han servido más para sembrar dudas que para despejarlas.



En un intento fallido de apaciguar las aguas, el candidato presidencial habló en W Radio. “Lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social”, le dijo a la emisora, reconociendo que la reunión existió y admitiendo, de paso, que tenían como interlocutor a Moreno Rojas –condenado por corrupción, al igual que su hermano Samuel–.



Y, como la tormenta no cedió, a lo largo de la Semana Santa el candidato fue cambiando de opinión, y al final salió a denunciar una supuesta maniobra de “entrampamiento” por parte de sus rivales políticos.

Sin embargo, por encima de las circunstancias en las cuales se produjo la visita de Juan Fernando Petro a la cárcel, hay un tema de fondo que sigue sin aclarar y que vale la pena comentar. Dejemos de lado esta controvertida visita. Es más: presumamos que el otro Petro no solo es un ser apolítico, sino que aceptó ingenuamente la invitación de Moreno Rojas a La Picota, sin medir las implicaciones que dicho encuentro podría tener en la campaña presidencial de su hermano. Olvidémonos del papel que tuvo en esa cita la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Asumamos que los Petro no tienen nada que ver con un documento que está circulando en las cárceles, que habla de reforma de la extradición, de un revolcón en las fuerzas militares y de rebajas de penas a los condenados por corrupción, ‘parapolítica’, etcétera. Creámosle al candidato y supongamos también que en esa jugada no hay de por medio ningún interés electoral.



Hagamos de cuenta que –como lo afirman el candidato y sus áulicos– se trata de una tormenta en un vaso de agua. Obviemos todo ese bochinche y concentrémonos solamente en las declaraciones que Gustavo Petro dio en la citada entrevista radial, referentes al “perdón social”, asunto que puede resultar mucho más interesante y alrededor del cual se ha armado una polémica más que justificada, pues a estas alturas del partido nadie entiende cómo ni por qué se plantea esta posibilidad, que, a juicio de muchos observadores –entre los que me incluyo–, resulta descabellada por varias razones.



Para empezar, hay que recordar que el perdón no es una decisión colectiva, sino una cuestión individual, que está directamente relacionada con el fuero interno de cada persona. Por lo tanto, nadie puede tomarse tales atribuciones en nombre de toda la sociedad, para convertir el perdón en un arma de absolución masiva; así sus intenciones estén exentas de cualquier intención política. Además, el hecho de que Petro se haya entrevistado con el Santo Padre en el Vaticano no justifica sus delirios de pontífice y tampoco lo faculta para repartir indulgencias papales a diestra y siniestra.



Por otra parte, cuando se habla de perdón también hay que hablar de arrepentimiento de parte del que ha cometido la falta. Y, hasta donde sabemos, los Moreno Rojas no solo no han hecho ningún acto de contrición, sino que han tratado por diferentes medios de zafarse de su responsabilidad y de buscar pretextos para eludir la acción de la justicia.



Y aunque Petro diga que Iván Moreno ya no es corrupto, lo cierto es que tanto él como su hermano deben responder por todo el daño que le han infligido a la sociedad. De hecho, en vez de perdón social, lo que personas como los hermanos Moreno Rojas y los demás corruptos merecen es sanción social, para que su caso no se repita, para que todos entiendan que en política no todo vale, y, sobre todo, para que quede claro que el crimen no paga.

