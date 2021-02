Palabras de despedida

Ayer se cumplieron 230 años de la fundación del Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá, dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez. Este semanario es considerado el decano de la prensa de nuestro país y en su homenaje se estableció en Colombia esta fecha como el Día del Periodista. Como es obvio, desde el 9 de febrero de 1791 es mucha el agua que ha pasado bajo el puente, y entre aquellas cuartillas y los periódicos de hoy hay una diferencia abismal.

De hecho, en lo que va corrido de este siglo, los medios han sufrido una transformación muy profunda, que los ha obligado a replantear sus estrategias como vehículos de información y como empresas. Con la llegada de internet, la irrupción de los gigantes de la tecnología y el auge de las plataformas sociales, los ingresos publicitarios se desplomaron, y muchas publicaciones dejaron de ser empresas familiares y terminaron en manos de grupos económicos o de empresarios, lo cual le ha dado un vuelco tanto al oficio como al negocio del periodismo.



De estos cambios puede dar fe Marty Baron, el director de The Washington Post, quien a finales de este mes se retira del mítico diario estadounidense, y de la profesión, poniendo punto final a una fructífera carrera. Baron fue director de The Miami Herald y de The Boston Globe, cuando este periódico publicó los informes de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la arquidiócesis de Boston, investigaciones que sirvieron de argumento para la película Spotlight.

En una entrevista que acaba de publicar la revista The New Yorker, Baron habla con desenfado de los viejos tiempos y de la llegada de internet. “Creo que cuando todo estaba sucediendo, me preocupaban las presiones financieras que había sobre nosotros (...). Pero reconocí que las cosas eran así y que necesitábamos encontrar un modo de salir adelante en medio de esa situación. Dejé de lamentarme por lo que habíamos perdido, porque creo que, como en la vida, cuando lloras la pérdida de un amigo o familiar, llega un momento en el que tienes que seguir adelante y hacer lo mejor posible”, dice sin inmutarse.



Al hablar de la adquisición del Post por Jeff Bezos –el dueño de Amazon–, y del cubrimiento que el periódico hace de esa compañía, Baron es muy claro: “Nosotros tratamos a Amazon como todo lo demás. Cuando Bezos se reunió por primera vez con los periodistas, dijo: ‘Cúbranme de la misma forma que cubren a cualquier otra persona, y cubran Amazon igual que a cualquier otra empresa’. (...) Creo que él sabe que nuestra credibilidad está en el centro de nuestro éxito, y que si hiciéramos algo que socavara nuestra credibilidad, nos causaría un daño terrible”.



De igual manera, habla de la independencia del Post frente a las críticas del gobierno. “Estoy orgulloso de cómo cubrimos a la administración Trump mientras estábamos bajo un ataque incesante. Nos mantuvimos firmes contra ese ataque”, recalca.



El veterano periodista también es tajante al hablar de una mal entendida ‘objetividad’ en los medios. “La idea de objetividad –debo dejarlo claro– no es neutralidad, no es un ‘ismo’ de ambos lados, no es el llamado equilibrio. Esa no es la idea de objetividad. Una vez que hacemos nuestros informes, una vez que hacemos un trabajo riguroso y estamos satisfechos de haberlo hecho de un modo adecuado, se supone que debemos decirle a la gente lo que realmente hemos encontrado. No pretender que no aprendimos nada definitivo. No tratar a todos los bandos por igual si sabemos que no son iguales... Es contarle sin rodeos a la gente lo que hemos conocido, lo que hemos descubierto”, aclara.



En medio de la incertidumbre que hoy invade al periodismo, las reflexiones de despedida de Marty Baron son una invitación a no perder la fe en este oficio.



