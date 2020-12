Páginas de felicidad

Una de las actividades que más extrañé cuando estábamos en medio de la cuarentena estricta fue las visitas a las librerías. Yo no me explico por qué, para los señores burócratas, estos establecimientos no merecían ser incluidos desde el comienzo de la pandemia entre los beneficiados con las medidas de excepción, como los supermercados o las farmacias. ¿Acaso los encumbrados funcionarios del Gobierno no saben que la lectura es alimento para el alma? ¿Desconocen quizás el poder curador que tiene una buena historia? ¿Ignoran los muchos viajes que se pueden hacer desde un sillón, y sin riesgo de contraer o diseminar el coronavirus, cuando uno se sumerge en una novela?

Pocas cosas son tan simples y tan reconfortantes como recorrer los pasillos de una librería, mientras uno aspira ese olor característico que le hace cambiar el significado del tiempo. De pronto vuelven a la memoria las épocas de colegio y de universidad, aquellos días de tareas –antes de la existencia de internet–, cuando tocaba hacer consultas interminables en textos que ni siquiera se podían subrayar.



En mi caso, cuando se me alborota la nostalgia, me transporto inevitablemente a una cantidad de lugares que fueron mis centros de acopio bibliográfico y que ya no existen, empezando por la célebre librería Buchholz de la avenida Jiménez, donde se incubaron muchas bibliotecas bogotanas, incluida la mía, que también está habitada por decenas de obras provenientes de otros sitios entrañables, como la Contemporánea, en el barrio El Lago, o la célebre Oma, ubicada unas cuadras más al norte, sobre la misma carrera 15, cuando esta avenida no tenía macroandenes, pero tenía alma. De esos tiempos remotos también eran Enviado Especial Libros, la célebre librería que quedaba en el primer piso del centro Granahorrar, y La Caja de Herramientas, en el centro Andino.

Aunque todas estas librerías ocupan un espacio especial en mi corazón –y en varios estantes de mi casa–, hay una que merece capítulo aparte: la Aldina, ubicada en el costado norte de la famosa casona Villa Adelaida, donde funcionaba en aquel entonces el Gran Vatel. En una época en que en Bogotá era muy difícil encontrar libros importados –sobre todo de arte– y antes de que llegara Amazon a poner patas arriba el negocio de los libreros, la Aldina era un lugar fuera de serie, donde era posible encontrar curiosos volúmenes traídos de Estados Unidos. De hecho, buena parte de mis exiguos ingresos como novel caricaturista los invertí en recopilaciones de grabados publicados por Dover, que solo vendían allá y que aún conservo.



Desde luego, en aquellos años la experiencia de ir a una librería era muy distinta de lo que pasa hoy en día, pues a falta de computadores había libreros que no solo conocían los títulos que tenían, sino que además conocían y guiaban a sus lectores, lo cual convertía cada visita en un ejercicio de complicidad que los bibliófilos seguimos disfrutando, así muchas cosas hayan cambiado.



Al igual que en casi todas las acciones humanas, hay muchos modos de pasar por una librería y es obvio que cada quien lo hace a su manera. Sin embargo, por más que creo que todas las formas son correctas, hay una que es poco recomendable: hacerlo de afán. No hay nada más agradable que ir a una librería con tiempo, sin estar pendiente de una cita, una llamada o un chat.



Debo confesar que pocas veces salgo invicto de una librería y a pesar de que soy consciente de que no voy a alcanzar a leerlos todos al ritmo que quisiera, sigo sintiendo por los libros una fascinación irrefrenable. Y pese a que soy un consumado Grinch, estos días prenavideños se convierten en la ocasión ideal para ir una y otra vez a alguna librería, con el pretexto de buscar algún regalo. Así sea para mí.



VLADDO

​puntoyaparte@vladdo.com