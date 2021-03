Otro virus contagioso

El retiro del director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de la audiencia en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluaba la demanda de la periodista Jineth Bedoya contra Colombia es apenas el último de una serie de gestos que han dejado al descubierto la arrogancia que padece este gobierno.

Como lo decía en este mismo espacio el año pasado, si hay algo que ha caracterizado al Presidente –tan buena persona, según algunos despistados– es la falta de humildad. Lo más triste es que, contagiados por su jefe máximo, el virus de la sobradez les impide a los demás funcionarios de su administración reconocer un error u ofrecer excusas por sus fallas. Peor aún: cuando incurren en una equivocación, en lugar de rectificar se ratifican en esta, dando a entender una y otra vez que todo les resbala.



Y aunque sería muy ingenuo de parte mía pensar que una columna sirva como vacuna contra la petulancia del primer mandatario o de sus colaboradores, insisto en el tema porque es muy grande el daño que causa un gobierno cuyos representantes actúan embriagados, o infectados, de soberbia, bajo la consigna: “¡Y qué!”.

Empezando por el incumplimiento de los acuerdos de La Habana, el desdén oficial es pan de cada día, porque saben que no van a tener que responder por sus actuaciones, por irresponsables o indolentes que sean; al fin y al cabo, los entes de control son entidades de bolsillo que garantizan total impunidad. “Así continúe el asesinato de líderes sociales y excombatientes, el reclutamiento de niños o el desplazamiento de poblaciones enteras, seguimos saboteando el proceso de paz, ¡y qué!”, dirían.



Tampoco importa que el ministro de Defensa desconozca la obligación del Estado de rescatar y proteger a los menores raptados por grupos armados ilegales, ni que sean aniquilados sin compasión. “Los denominamos ‘máquinas de guerra’ y así justificamos los bombardeos indiscriminados del Ejército, ¡y qué!”.



A propósito de las ‘ías’, por aquí a nadie le afecta el hecho de que tanto la Contraloría como la Fiscalía y la Procuraduría estén en manos de fichas del Presidente, lo mismo que el Congreso y buena parte del aparato judicial, como en cualquier dictadura de medio pelo. “Yo manejo todas las ramas del poder, ¡y qué!”.



Gracias a eso, ni el Presidente ni la Primera Dama ni el Fiscal ni los ministros tienen que rendirle cuentas a nadie. “Incluso, nos vamos de paseo familiar en aviones oficiales, ¡y qué!”.



Y si en la política doméstica llueve, en la externa no escampa. A todo el mundo lo tiene sin cuidado que representantes de Colombia traten de interferir en asuntos internos de otros países; lo mismo que, en medio del letargo de la pandemia, este gobierno hubiera impulsado la reelección del polémico Secretario General de la OEA. “Apoyamos a un tipo que ha promovido más la división que la integración hemisférica, ¡y qué!”.



Claro que esperar una gestión real de nuestra Canciller virtual sería pretender demasiado. Al fin y al cabo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores no hay ministra ni hay relaciones exteriores. Eso sí, a la hora de repartir prebendas burocráticas, la Cancillería sí es muy eficiente y hasta las embajadoras cuestionadas y los cónsules improvisados reciben su pote de mermelada. Como quien dice, “nos pasamos por la faja la carrera diplomática, ¡y qué!”.



Así pues, luego de ver tanta pedantería, vaya uno a saber si el retiro de Colombia de la mencionada audiencia en la CIDH no fue el primer paso para desconocer del todo el sistema interamericano de justicia. “Desacatamos cualquier tribunal o fallo que no nos favorezca, ¡y qué!”.



Colofón. Cada colombiano que se vacuna en el exterior libera cupos para los que necesitan vacunarse aquí.



