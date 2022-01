OIZ, cual patito feo

A Óscar Iván Zuluaga le va peor que al patito feo del cuento, ya que no sólo lo rechazan sus hermanitos, sino que por fuera de su casa también lo desprecian. De hecho, mientras en su propio partido los más dogmáticos lo consideran demasiado blandengue, por fuera de su colectividad es visto como un radical, que agudiza la polarización.



Sea como fuere, lo cierto es que –como lo dijera hace unos años su mentor– OIZ debe tener "una encrucijada en el alma", pues por una parte sabe que hay mucha gente cansada de las fallidas políticas del Centro Democrático que han guiado a este gobierno, pero por la otra tiene que defender el calamitoso legado que va a dejar su copartidario Iván Duque.



Es que, por donde se mire, los resultados de esta administración son muy pobres; empezando por la seguridad, que era uno de los supuestos logros de la seguridad democrática, precisamente. Lo que pasó en Arauca esta semana es apenas un botón de muestra. Cómo es posible que, al parecer, el mismo día que el presidente de la República encabeza un consejo de seguridad en ese complicado departamento, unos guerrilleros del Eln realicen un patrullaje armado casi en sus narices, en un claro desafío a la autoridad presidencial y una absurda demostración de que las medidas que el mismo Duque ha anunciado con tantos bombos y platillos no han sido muy efectivas.



Y por los lados de la cosa financiera ni hablar. Con un insólito 6,5 % de inflación, el cacareado incremento del salario mínimo quedó hecho trizas, por más que en los comerciales de televisión digan que, gracias a ese millón de pesos, ahora muchos colombianos viven en el paraíso.

Y si la economía va regular, de los asuntos sociales mejor no hablemos para no terminar cortándonos las venas. La escalofriante cifra de asesinatos de ambientalistas, líderes sociales o desmovilizados de las Farc que hemos visto en estos últimos años no es propiamente un llamado al optimismo.



En esas condiciones, con ese saldo en rojo que le está dejando su compañero de filas, a OIZ le queda muy de p’arriba hacer campaña, pues lo que en teoría tendría que ser una ventaja para un candidato presidencial gobiernista, que debería recoger los frutos de una administración eficiente, se ha convertido en un bacalao que nadie quiere cargar.



Y a la desastrosa gestión de Duque, hay que sumar el hecho de que a su gobierno le revienta cada semana un nuevo escándalo de corrupción, de derroche de recursos, de negligencia, de abuso o ineptitud de algún funcionario. ¿Y quién paga los platos rotos? Obviamente, el candidato del uribismo, sin importar su nombre: podría ser Paloma, Rafico, Mafer; el que fuera… Por desgracia para él, el ungido fue OIZ, quien está en la difícil disyuntiva de no poder despotricar contra el actual inquilino de palacio, que es su entrañable compañero de filas, pero tampoco tiene mucho que mostrar para convencer al electorado de que lo que más le conviene al país son otros cuatro años de una receta que no ha dado resultado.



La verdad es que yo tampoco le veo muchas posibilidades a OIZ, pues gracias a Duque su discurso se agotó antes de que empezara la campaña. Debe ser por eso que ahora anda enfilando baterías contra "el populismo de izquierda", cuestión que no me parece tan descabellada, ya que es una forma de reconocer, tácitamente, que también hay un populismo de derecha. El problema es que a este no se ha referido aún, pese a que puede ser tan nefasto como el primero. Y no lo culpo del todo, porque criticar el populismo de derecha implicaría apostatar de buena parte de la doctrina del Centro Democrático, lo que en últimas sería una eutanasia, práctica con la que en su partido no comulgan.



Así las cosas, y en contraste con el patito feo de Hans Christian Andersen, es muy poco probable que OIZ se convierta en cisne.

