No es cuestión de estadística

Según El Nuevo Siglo, Iván Duque está que no cabe en los chiros por la felicidad que le producen los resultados económicos de 2019. Informa ese periódico que el sábado pasado, en su taller ‘Construyendo país’ en Mompox, el Presidente estaba radiante, al repasar los datos. “Nuestra economía va a cerrar el año creciendo por encima del 3 %, cuando América Latina apenas va a crecer el 0,5 %... La inversión extranjera directa creció más de un 25 % en los primeros nueve meses del año... El recaudo fiscal ha crecido más de un 10 %. Vamos a cerrar este año como el mejor año del turismo, con más de 4,5 millones de visitantes no residentes... Está creciendo el consumo de hogares, la reducción de trámites está mejorando la productividad, crece el comercio”, decía el mandatario.

Aunque todo esto suena muy bonito, antes de destapar la champaña sería recomendable que el Presidente repasara la situación de otros países donde, no obstante sus excelentes resultados económicos, los índices de prosperidad poco tienen que ver con las victorias estadísticas. El caso más notorio es, por supuesto, el de Chile, que por décadas se había mostrado al mundo como la tacita de plata de la economía latinoamericana, lo cual no impidió que este año estallara la protesta social y las multitudinarias manifestaciones pusieran en jaque a Sebastián Piñera, quien ha visto cómo su popularidad se desploma y cae a unos niveles hasta hace poco impensables. En la encuesta más reciente, divulgada por la firma Cadem, el multimillonario presidente tiene un paupérrimo 13 % de respaldo y una apabullante desaprobación del 79 %.



Sin embargo, a diferencia de lo que ha pasado en Colombia, Piñera, pese a su torpe reacción inicial –cuando dijo que el país estaba en pie de guerra y decidió sacar el ejército a las calles–, ha tomado medidas concretas para atender las peticiones ciudadanas. A tal punto que ya se tiene prevista la realización de un plebiscito en abril del próximo año, para que el pueblo decida si quiere reformar la Constitución política heredada de la nefasta dictadura de Augusto Pinochet. Aparte de eso, el Gobierno ha anunciado otras acciones con las cuales ha tratado de apaciguar los ánimos de los miles de ciudadanos que siguen saliendo a las plazas a expresar su descontento.

Y eso no ha sido todo. En varias oportunidades el mandatario austral ha reconocido no solo que el Estado chileno se ha equivocado, sino que les ha pedido perdón a sus compatriotas por los errores cometidos y por su incapacidad para anticipar el estallido social, y ha subrayado que escucha con humildad y atención a la gente. Adicionalmente, admitió que “en Chile se cometieron excesos, atropellos y abusos a los derechos humanos”, aunque, según él, “no de forma sistemática”.



Por supuesto, estos gestos están lejos de regresar las aguas a su cauce original, pero al menos dejan entrever una voluntad de avanzar en la búsqueda de una salida a la crisis; todo lo contrario de lo que ocurre aquí, donde, a pesar de los paros y los cacerolazos, tenemos a un gobernante que no gobierna, que no toma decisiones concretas y que prefiere no oír reclamos, al tiempo que se ufana de unos logros macroeconómicos que, a la larga, no se traducen en bienestar para los ciudadanos de a pie, tal y como quedó en evidencia en Chile.



Aunque nadie escarmienta en cabeza ajena, aún no es demasiado tarde para que Duque se dé cuenta de que en política social, la estadística no lo es todo.



Colofón. ¿Por qué será que Duque no dice ni una sola palabra sobre las fosas comunes, con víctimas de ‘falsos positivos’, halladas por la JEP en Dabeiba, Antioquia? ¿Será porque son de la era de la seguridad democrática? ¿O será, precisamente, porque es una denuncia de la JEP?



