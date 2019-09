Ni como perros ni como gatos

En medio de esta agotadora campaña política, en la que los candidatos andan supuestamente como perros y gatos, quiero protestar contra la injusticia que encierra esta expresión tanto con los caninos como con los felinos. De hecho, se trata de otra de esas odiosas comparaciones con las cuales algunos deciden asociar las malas conductas de los hombres con el comportamiento de los animales, lo cual es un disparate desde cualquier punto de vista. Y lo digo con conocimiento de causa, pues yo tengo una perra y dos gatos, todos adoptados.

Es más: como ‘perrateniente’ y ‘gatólico’ que soy, puedo dar fe de que las disputas entre estas especies se manejan dentro de unos códigos que los humanos estamos lejos de conocer y mucho menos de respetar. Para empezar, unos y otros suelen atacar solo cuando se sienten en peligro o para defender a sus cachorros; no agreden simplemente para ver sufrir al otro o hacer alarde de superioridad, ni para ganar aplausos de la tribuna. En algunas otras ocasiones pelean por comida, lo cual es perfectamente comprensible.



Por otra parte, estos animales jamás acuden al juego sucio. Uno nunca ve un perro a la espera de que el gato esté dormido o descuidado para caerle encima o atacarlo sin ninguna motivación. Y en el caso de los gatos se puede decir lo mismo: estos peluditos no conocen el significado de la palabra ‘traición’.

En este punto quiero reivindicar la reputación de los gatos, que con insólita frecuencia son víctimas de infundadas acusaciones, que solo tienen asidero en mitos y leyendas que han hecho carrera y nada tienen que ver con ellos ni con su manera de proceder.



Se dice, por ejemplo, que son ingratos, cuando en realidad lo que son es independientes. Sin embargo, son tanto o más cariñosos que los perros. En mi caso, cada vez que llego a mi casa, los dos gatos (Nepal y Bruno) suelen salir a recibirme en compañía de Lina, la perra. Y, contra lo que hace la cocker spaniel –que una vez saluda regresa a su rincón, a menos que quiera comida–, los dos felinos casi siempre se quedan a mi alrededor. Si me voy al cuarto y me pongo a ver televisión, allá aparecen y me saltan encima para enrollarse sobre mi humanidad, para ponerse a jugar o para buscar cualquier forma de arrunche. Si me voy a leer a la sala, detrás de mí llegan los dos a buscar un lugar en el sofá, o en cualquier otro mueble cercano, donde permanecen hasta que yo cambio de sitio. Si resuelvo ponerme a trabajar en el escritorio o en la mesa de dibujo, no es raro que Bruno o Nepal (o a veces ambos) se den sus mañas para encaramarse en mi regazo, donde se acomodan a dormir sus siestas. En resumidas cuentas, nunca se me despegan, gracias a lo cual los pelos gatunos ya hacen parte de la decoración de mi casa y son un accesorio más en mi vestimenta, así esté de saco y corbata o con una pinta informal.



Por otra parte, y al contrario de lo que pasa con los perros, los gatos no se dejan manipular ni sobornar con comida. Como se sabe, estos son capaces de racionar sus alimentos y no se engullen todo un plato de un solo tirón, como suelen hacerlo los caninos. Y también podría hablar de la inteligencia felina, pero no quiero que esto parezca una oda a los gatos, ni quiero azuzar a ningún dueño de perros, cuyas virtudes y cualidades no pretendo desconocer.



Volviendo a la actualidad, solo me queda agregar que –a diferencia de los humanos– los animales no se dejan arrastrar por la vanidad, la envidia ni la ambición. En pocas palabras, tengo muchas razones para creer que si nuestros dirigentes en general, y los candidatos en particular, se comportaran como perros y gatos, sus disputas serían mucho más nobles, el debate público sería mucho más sano y la política sería mucho más limpia.



