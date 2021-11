Molano no responde

El viernes pasado, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reveló que el 6 de mayo el Ministerio de Defensa simuló un ciberataque contra distintas páginas de ese despacho, con el supuesto objetivo de contrarrestar las noticias falsas que se producen en contra de las Fuerzas Armadas.



En línea con dicha estrategia, y tal y como lo informó este periódico, "la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron fuera de línea y con fondos negros y el último mensaje en sus redes sociales era ‘Intento de bloqueo’. A las 9 a. m., las redes sociales se restablecieron y comenzó la campaña ‘La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad’ ”. En este punto, cabe agregar que –como parte del plan– durante las horas del supuesto sabotaje ningún funcionario del ministerio podía hablar con periodistas.



Tal estrategia no tendría nada de particular si no fuera por el hecho de que después nadie le informó a la ciudadanía ni a la prensa que el tal ciberataque nunca existió ni que todo hacía parte de un show digital debidamente libreteado y ejecutado por una empresa contratada por el ministerio.



Como era lógico, tras la polvareda que se armó, el jefe de esa cartera, Diego Molano, no tuvo más remedio que salir a dar la cara y, por medio de su cuenta de Twitter, trató sin éxito de apagar el incendio. Según el funcionario, se trataba de una campaña "que buscaba principalmente hacer pedagogía sobre los impactos negativos de la desinformación de la que estaba siendo objeto la Fuerza Pública".

No obstante, de acuerdo con la denuncia hecha directamente por el presidente de la Flip, Jonathan Bock, este fingido sabotaje hacía parte de una estrategia más compleja que apuntaba a identificar contradictores o críticos de la Fuerza Pública y del Gobierno.



Ahora bien, más allá de que se trate de un contrato puntual para realizar esa actividad específica, o de una labor más amplia, lo cierto del caso es que a la entidad más importante del Gobierno en temas de seguridad no le queda bien lanzar una campaña contra las falsas noticias sembrando una noticia falsa.



No sé ustedes, pero luego de las explicaciones del ministro, yo tengo la impresión de que quedaron más preguntas que respuestas.



En primer lugar, no logro descifrar a quién pretende engañar el doctor Molano cuando dice que una falsa noticia sobre un ciberataque contra entidades del Gobierno hace parte de una actividad pedagógica. ¿De verdad, señor ministro, usted y sus asesores piensan que los colombianos le vamos a creer esa historia tan traída de los cabellos? ¿En algún momento se detuvieron a pensar cómo se afecta la credibilidad suya, la de las instituciones involucradas y la del propio Gobierno con acciones de este corte?¿Cómo vamos a saber ahora cuáles atentados son reales y cuáles hacen parte de alguna "campaña pedagógica"? ¿Sus asesores de ‘inteligencia’ no midieron el impacto negativo de esa campaña, una vez fuera conocida por la opinión pública? ¿O, peor aún, supusieron que nadie se iba a enterar de estas cuestionables maniobras?



Por otra parte: ¿estuvo usted al tanto de la planeación de dicha campaña? ¿Le dio el visto bueno a semejante esperpento? ¿O la está defendiendo porque toca, por aquello de la solidaridad de cuerpo, tan corriente en ciertas instituciones? Y, por último: ¿tenía conocimiento la Casa de Nariño de esta nueva ‘jugadita’? ¿Recibieron luz verde del despacho del Presidente, o de alguien de palacio, para ejecutar este absurdo plan? ¿O fue todo de su propia cosecha?



Supongo que no debo ser el único que quedó con más de una inquietud, luego de este bochornoso episodio y, de hecho, me atrevo a creer que en el Congreso también deben tener muchas preguntas para el ministro. Ojalá que esta vez sí responda.

