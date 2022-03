Minoría histórica

Lo mejor de la primera jornada electoral de este año es que ya pasó, y, conocidos los resultados, son varias las conclusiones que se pueden sacar. Para empezar, es evidente que no se produjo el revolcón que algunos presagiaban, y, de hecho, una de las cosas lamentables fue la debacle del Nuevo Liberalismo, que quedó por fuera del Senado, a pesar de tener una lista con figuras muy destacadas.



(También le puede interesar: ¿Cambiar por cambiar?)

Por su parte, el Pacto Histórico tuvo una votación importante, pero muy lejana de los resultados que anticipaban sus líderes. Es más: de las 30 curules que pregonaban, apenas superaron la mitad, y dentro del mismo movimiento se dice que la inclusión de Piedad Córdoba les pudo haber costado la pérdida de varios escaños. Y aunque Gustavo Petro se anotó un gol, no se podría decir que hizo un golaaazo, como los de Lucho Díaz, en el Liverpool; pues con una bancada de 16 senadores queda en minoría, y para sacar adelante cualquier iniciativa va a necesitar aliados de otras toldas, en negociaciones que no van a ser nada sencillas.



Por lo demás, pese al debilitamiento que tuvieron otras agrupaciones, no se presentó la debacle de la clase política que muchos anticipaban, y partidos como el Conservador, el Liberal, el Centro Democrático y Cambio Radical siguen con una influencia que va a ser determinante en el próximo período legislativo.



En cuanto a las coaliciones, tampoco hubo mayores sobresaltos, al menos en los vencedores de las consultas, que terminaron siendo los que en general vaticinaban las encuestas. Sin embargo, sorprendió la exigua votación obtenida por la Coalición Centro Esperanza, en la que Sergio Fajardo quedó muy lejos de su lista al Senado; cosa que también sucedió con David Barguil y su partido, aunque no por las mismas razones.

Al final, no se presentó la debacle de la clase política que se anticipaba, y partidos como el Conservador, el Liberal, el Centro Democrático y Cambio Radical siguen con una influencia determinante. FACEBOOK

TWITTER

En la coalición de Fajardo, con tantos competidores, era lógico que el electorado se dispersara y, de los 2’158.575 votos válidos, el candidato consiguió 723.084; es decir, una tercera parte.



A su vez, en el caso del senador Barguil, la cosa es muy distinta, pues, aunque no tenía competencia, quedó claro que su partido no estaba unido en torno a él. Recordemos que, en un principio, los exministros Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverry quisieron enfrentarse a Barguil en una consulta interna, pero las directivas del Partido Conservador les cerraron la puerta en la cara y optaron por escoger a dedo al candidato en una convención amañada.



Pese a que Barguil presumía de que su elección se había hecho por unanimidad de los comités del partido, al parecer estaba cañando, o pensando con el deseo, pues lo cierto es que sus copartidarios no lo acompañaron, pues los resultados del domingo muestran que sus 629.187 votos no equivalen ni siquiera a un tercio de la votación conservadora para el Senado, que fue de 2’213.528 votos.



Vaya uno a saber si fue un error de los caciques azules o si todo obedeció a alguna de esas jugaditas politiqueras a las que nos tiene acostumbrados este gobierno, del cual Barguil es un fiel escudero.



Volviendo al Pacto Histórico, el hecho de que Petro, con cuatro millones y medio de votos en la consulta, haya duplicado la votación de su lista al Senado, deja en el aire la sensación de que en ese tarjetón metieron mano muchos ciudadanos desocupados, traviesos o maquiavélicos, que no necesariamente saldrían a votar por él en las presidenciales.



Sea como fuere, lo que sí veo muy difícil es que Petro gane en primera vuelta, como sus áulicos nos quieren hacer creer, pues no es nada fácil que de aquí al 29 de mayo consiga los más de diez millones de votos que se necesitan para conseguir de una las llaves de la presidencia.

* * *

Colofón. La candidatura de Óscar Iván Zuluaga estaba acabada antes de empezar.

VLADDO@VLADDO

(Lea todas las columnas de Vladdo en EL TIEMPO, aquí)