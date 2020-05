Más garantías; menos pantalla

En medio de una situación como la que estamos atravesando, muchos creen que no se debe hablar sino de las cosas buenas que hace el Gobierno, de las gestas del líder supremo, quien ha repuntado de manera asombrosa en las encuestas, dizque gracias a la forma tan acertada como está atendiendo esta crisis.

Desgraciadamente, la pandemia –con todo lo graves y delicados que son sus efectos– es apenas uno de los múltiples problemas que aquejan a este país, donde la vida sigue llena de penurias para mucha gente. Si bien el covid-19 no respeta creencias, razas ni clases sociales, es evidente que –como de costumbre– los más humildes, los marginados de la sociedad, son los que más fuerte están sintiendo su impacto negativo. Y no me refiero únicamente a las secuelas relacionadas con la salud, que son las más obvias.



Al verse obligados a permanecer encerrados en sus casas, los niños de muchas regiones rurales y de zonas deprimidas de las ciudades han visto interrumpidas las posibilidades de seguir adelante con su educación, porque no disponen de un computador o de una conexión a internet.

La falacia de la conectividad quedó en evidencia, pues son muchos los obstáculos para estudiar desde la casa. Tanto alumnos como docentes tienen incontables limitaciones para dar o recibir clases con una red de datos decente. Prácticamente todas las instituciones de educación de todos los niveles tuvieron que improvisar metodologías y plataformas para seguir adelante con el calendario académico y han tenido que hacer de tripas corazón, pues si con un servicio eficiente de internet las aulas virtuales terminan siendo bastante aburridas, imagínense el calvario que deben padecer aquellos que corren con menor suerte y que esperan inútilmente alguna solución de manos del Gobierno.



Y este es apenas uno de los muchos ejemplos de cómo los coletazos del coronavirus golpean con más fuerza a los más necesitados; a esos ‘atenidos’ a los que con tanta delicadeza se refiere la inefable Marta Lucía Ramírez. También podríamos hablar del impacto en el empleo, la merma de sus ingresos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y, en general, el empeoramiento de sus condiciones de vida.



Como si esto fuera poco, a los efectos colaterales de la pandemia entre los más pobres, hay que sumar el azote de la violencia, que, para variar, se sigue ensañando también con la población más vulnerable. Todos los días llegan noticias de líderes sociales, excombatientes de la guerrilla y defensores de derechos humanos que son acribillados impunemente, sin que el Gobierno logre detener el desangre. Entre todas estas víctimas, el denominador común es su origen humilde, sumado a la falta de protección del Estado.



Es muy preocupante que durante la cuarentena hayan sido asesinados más de 30 líderes sociales, sin que nadie del Gobierno ponga la cara. Sé que soy reiterativo con el tema, pero es inaudito que estos crímenes se sigan cometiendo, a pesar de que todos estamos confinados en nuestras casas y cuando las autoridades, supuestamente, controlan el movimiento de las personas. Es inaceptable que escuadrones de la muerte, guerrilleros, narcos y sicarios de todas las raigambres hagan de las suyas sin que la Policía, ni el Ejército ni la Fiscalía se den por enterados, mientras Alicia Arango, la audaz ministra del Interior, solo atina a decir que “los asesinos salen en cuarentena sin permiso a hacer sus fechorías”. Háganme el favor...



De modo que por mucho que suba en las encuestas y, corriendo el riesgo de ser acusado de aguafiestas, tengo que decirle a Iván Duque que no hay nada que celebrar. Más allá de las cámaras vespertinas y lejos de los reflectores, hay muchos colombianos que necesitan más garantías del Gobierno y menos pantalla de su Presidente.



Vladdo

puntoyaparte@vladdo.com