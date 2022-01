¿Más de lo mismo?

Con toda la razón, Juan Pablo Calvás se refería ayer en estas páginas a la hipocresía de los políticos de siempre, que cada cuatro años hablan de cambiar. En su análisis, Calvás llegaba a la misma conclusión que todos conocemos y de lo cual hemos sido testigos: los políticos no cambian, y por más que en cada campaña electoral los candidatos salgan con sus promesas de cambio, se sabe que al final esos compromisos se quedan en el aire.



Uno de los casos más patéticos de esos incumplidos propósitos de enmienda lo protagonizó en agosto de 1998 el inefable Fabio Valencia Cossio, como presidente del Congreso, en la posesión de Andrés Pastrana. “0 cambiamos o nos cambian”, dijo en una arrebatada frase que, según lo planeado, arrancó los más entusiastas aplausos de los concurrentes.



Como es lógico, la verborrea no pasó de ahí y no hubo ningún cambio en las prácticas de los políticos ni en la reacción de los ciudadanos, que siguen eligiendo a los mismos, a sabiendas de que van a seguir en las mismas. Y cuando los elegidos no son esos mismos, son sus hermanos, sus cónyuges, sus hijos o sus ahijados y sus recomendados los que recogen no las banderas, sino las maquinarias, las listas, los fortines y las arcas para seguir haciendo de las suyas.



Claro que, viéndolo bien, es algo exagerado decir que nada cambia, porque en realidad los políticos sí cambian; aunque con un estilo muy particular. Como cambiar su esencia les queda tan difícil, ellos saben que es muy efectivo cambiar de discurso y, sobre todo, de lenguaje; asunto para el cual tienen una habilidad extraordinaria.

Este gobierno, que ha sido inoperante en casi todos los frentes, ha sido muy activo y original inventándose términos para denominar cosas que no existen. FACEBOOK

De hecho, este gobierno, que ha sido inoperante en casi todos los frentes, ha sido muy activo y original inventándose términos para denominar cosas que no existen, o para darles a otras unas nuevas definiciones; unas que suenen más elegantes, más solemnes o menos dramáticas. O para hablar de una realidad paralela, en medio de una perfección que solo ven el Presidente y sus áulicos.



Por ejemplo, luego de más de cuatro años oyendo hablar de la dichosa “economía naranja”, nadie sabe todavía de qué diablos se trata. Y en los pocos meses que quedan de esta administración no creo que nos lo logren explicar. A lo mejor, Jean Claude Bessudo tenía razón cuando dijo en 2019 que “la economía naranja es lo que siempre hemos llamado el rebusque”.



Otra muestra, pero dramática, de esta distorsión del lenguaje son las masacres, crímenes que Iván Duque y sus buenos muchachos tratan de disimular llamándolos “homicidios colectivos”, como si así pudieran eludir la responsabilidad del Gobierno en semejante desangre, que no se detuvo ni siquiera cuando todo el país estaba guardado bajo llave.



Y concluyo este breve y novedoso glosario con el verbo “neutralizar”. Ahora los guerrilleros, secuestradores, narcos, asaltantes y otros delincuentes que perecen al enfrentarse a la Fuerza Pública no son abatidos ni caen muertos ni son “dados de baja”, como se decía antes en los boletines de prensa oficiales, sino que son “neutralizados”.



Aunque me “neutralizo” por saber de dónde sale tanta creatividad (y eso que no me refiero a las metáforas presidenciales), no creo que esa nueva retórica enrevesada, ni la grandilocuencia de sus alocuciones ni las autoentrevistas en inglés van a ser suficientes para maquillar los fiascos de un mandatario que no ha cumplido la promesa de “introducir cambios sustanciales a la forma de hacer política”, como lo dijo en su discurso inaugural.



Por supuesto, no se trata de cambiar por cambiar; lo óptimo sería cambiar para evolucionar, para cohesionar a la sociedad, para progresar. Pero esto es imposible si seguimos votando por los mismos para que sigan en las mismas.

Colofón. ¡Vamos, Egan! En esta carrera tiene 50 millones de coequiperos.

