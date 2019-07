Las cartas sobre la mesa

Me llamó la atención un artículo de The Wall Street Journal sobre el divorcio, un tema que toca a muchos, en particular a los que ya estamos en el ‘mercado del usado’. Según la nota –firmada por Jo Craven McGinty–, la tasa de divorcios en Estados Unidos ha sufrido una importante disminución en los últimos años, al pasar de 22,6 por cada 1.000 matrimonios en 1979 a 16,1 en 2017. Lo más curioso es que esta tendencia ha sido impulsada en buena medida por aquellas personas de 45 años de edad, o menores, que ahora parecen más renuentes a partir cobijas.

De acuerdo con las fuentes de la columnista, entre los jóvenes de 15 a 24 años, la tasa de divorcios se redujo en un 43 %, al pasar de 47 divorcios por cada 1.000 matrimonios, en 1990, a solo 27 divorcios, en 2017. Y entre personas de 25 a 34 años también se presentó una reducción sustancial, pues se pasó de 33 divorcios por cada 1.000 matrimonios a apenas 23; una disminución cercana al 30 %.



En el otro extremo –es decir, entre personas más entradas en años–, las tasas de divorcios se incrementaron más del doble. Entre personas de 55 a 64 años pasó de 5 a 15 divorcios por cada 1.000 matrimonios, y para los mayores de 65 años aumentó de 1,8 a 5; casi el triple.

En Colombia parece que ocurre lo contrario, y los divorcios van en aumento. El pasado mes de febrero, el diario Portafolio informaba que en 2018 se disolvieron, en promedio, 64 uniones por día y que en el país hubo 2,3 matrimonios por cada divorcio.



Las causas por las cuales las parejas se divorcian aquí, en Estados Unidos o donde sea, alcanzarían para llenar muchas cuartillas; sin embargo, hoy no me voy a detener en eso, pues prefiero hacer otra reflexión, pues yo siempre he creído que muchas relaciones terminan mal porque empiezan mal.



Me explico. Como es sabido, cuando alguien nos atrae y queremos iniciar un romance, todos tratamos de vender una imagen que no corresponde a la realidad: somos pacientes, simpáticos y puntuales. También estamos siempre bien arreglados, impecables, comemos de todo, hablamos de cuanto tema se nos ocurra, nos gusta la música que la otra persona pone, nos fascina su trabajo, nos parecen interesantes sus gustos literarios y encantadores sus amigos. Y ni hablar de su familia, que nos cae de maravilla.



En otras palabras, todo es una farsa en la cual participamos activa y conscientemente y en la cual engañamos y somos engañados sin el menor pudor. Y la verdad es que empezar una relación en esas condiciones es relativamente fácil, pues, al fin y al cabo, ambos somos maravillosos. El pequeño inconveniente es que ese ‘estado de gracia’ no es infinito y cuando llega a su fin surgen los problemas, pues al aterrizar en la vida real, a punta de sorpresas y decepciones, nos damos cuenta de que estamos casados –o saliendo o conviviendo, da igual– con alguien muy distinto del que nos flechó un tiempo atrás.



Por lo anterior, creo que los protocolos de la conquista deberían cambiar drásticamente. En las primeras citas, en vez de hablar de la música que les gusta a ambos, de los planes que pueden compartir o de los viajes que quieren hacer, cada uno debería hacer un listado de sus defectos y características menos amables y ponerlos a consideración del otro, a ver cuál o cuáles se pueden ignorar, cuáles tolerar, cuáles son negociables y cuáles insoportables.



Compartir las cosas chéveres, los hobbies y los éxitos es muy fácil; lo difícil es confesar que uno es desordenado, impuntual, malgeniado, que sufre de gases, que está endeudado, que es proclive a la infidelidad o es un derrochador. Claro, esto no es muy glamuroso ni romántico, pero es más sano a la hora de iniciar una relación, que puede ser para toda la vida. Además, podría servir para reducir los divorcios.

@Vladdo