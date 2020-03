La verdad es lo mínimo

No pocas veces, los que defendemos el acuerdo firmado con las Farc tenemos que hacer acopio de paciencia, sobre todo ante quienes pretenden desanimarnos o deslegitimarnos, acusándonos de lo peor. “Enmermelados”, “alcahuetas de la impunidad”, “idiotas útiles”, “cómplices del terrorismo” y otros señalamientos por el estilo son apenas una parte de los epítetos con los que tratan de minar nuestra apuesta por la paz.

Dicho esto, me parece que ese esfuerzo del gobierno Santos –que muchos hemos aplaudido– debe ser correspondido por la dirigencia de las Farc no solo compareciendo ante la JEP, sino haciéndolo con absoluta transparencia. En consecuencia, deben asumir plenamente su parte de responsabilidad en esas décadas de guerra interna de la cual ellos fueron actores centrales, y eso no se logra maquillando sus acciones ni los crímenes cometidos a lo largo de tantos años.



Es innegable la necesidad de buscar la reconciliación, la reincorporación, etcétera, pero también es indispensable que los antiguos comandantes guerrilleros hablen sin dobleces. Si criticamos al Gobierno por negarse a llamar las cosas por su nombre o por rechazar la existencia misma del conflicto, también debemos ser coherentes al referirnos a los delitos de la guerrilla. El secuestro era secuestro, los asesinatos eran asesinatos y las víctimas eran y siguen siendo víctimas. Hay que dejar a un lado los eufemismos.

Decir la verdad sólo depende de cada uno de los que participaron directa e indirectamente en acciones que causaron dolor y destrucción. FACEBOOK

TWITTER

La sociedad colombiana ya ha ido aceptando la relativa impunidad que conlleva todo proceso de paz; pero al pretender maquillar la realidad las Farc dan un paso en falso y retroceden torpemente en este esfuerzo de legitimar lo pactado. Por otra parte, sus líderes tienen que entender que no decir la verdad plena ni aceptar la culpa que les incumbe erosiona también la confianza de la comunidad internacional, cuyo respaldo ha sido fundamental todo este tiempo.



Es comprensible que cuando se habla, por ejemplo, de los bienes materiales que las Farc deben aportar para la reparación surjan muchas diferencias, parámetros y criterios que los excombatientes no necesariamente controlan del todo. Son cosas que se prestan para múltiples interpretaciones; asuntos que a ellos se les salen de las manos.



Sin embargo, decir la verdad solo depende de cada uno de los que participaron directa e indirectamente en hechos infames que causaron tanto dolor y destrucción, y por consiguiente sus testimonios no se deben diluir en justificaciones ni en matices que pretendan desvirtuar lo ocurrido.



Desde luego, no debe ser fácil admitir culpas por crímenes atroces, pero ese es uno de los fundamentos de lo firmado en Cartagena y en el Colón. Tratar de relativizar u ocultar esas actuaciones solo servirá para atizar el dolor de las víctimas y exacerbar su indignación y para darles munición a los enemigos del acuerdo.



Aunque algunos integrantes de las antiguas Farc ya han dado muestras públicas de arrepentimiento por varias de sus acciones –como la masacre de Bojayá o el bombazo al club El Nogal–, es imprescindible que también retribuyan con sensatez la generosidad de los tribunales, hablando con la verdad. No se les puede exigir la verdad a los agentes del Estado, a los ganaderos, a los paramilitares, a los terratenientes, a los empresarios, a los políticos o a los miembros de las Fuerzas Armadas, sin pedirles también absoluta franqueza a los exguerrilleros.



La verdad es lo mínimo que merecen las víctimas y la sociedad y es también lo mínimo que esperamos quienes defendemos el proceso de paz, pese a las adversidades e incluso al menoscabo de nuestra credibilidad.



* * *



Colofón. “Si entran dineros oscuros a una campaña política, sanción no debe ser solo para un gerente, el candidato debe responder con cárcel”, decía Iván Duque en 2017.

¿Qué opinará hoy?



Vladdo

puntoyaparte@vladdo.com