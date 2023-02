La UP y un fallo de esperanza

En agosto de 1989, en medio de la conmoción que causó el magnicidio de Luis Carlos Galán, hablé por teléfono con Bernardo Jaramillo, con quien tuvimos una inquietante conversación sobre esta dolorosa noticia, que se producía en medio de una atroz ola de violencia, que tenía arrinconado al presidente Virgilio Barco y atortolado al país.



Casi al final de la llamada, le dije sin muchos rodeos a Bernardo: “Hermano, cuídese, no vaya y sea que le peguen un susto”. Aunque en realidad a mí no me preocupaba que le pegaran un susto, sino un tiro, no me atreví a decírselo, pero él entendió el mensaje, y respondió mi mal disimulada advertencia con su habitual desparpajo. “Ah, no me jodás la vida, que a mí, el día que me quieran matar me matan; así me estén cuidando dos o doscientos guardaespaldas del DAS”, me replicó con su acento manizaleño.

Siete meses después, cuando ya la campaña presidencial de 1990 entraba en su recta final, iba a llamar a Bernardo, pero me abstuve de hacerlo, porque supuse que debía estar muy atareado en sus quehaceres proselitistas. “Mejor lo llamo en un par de días”, me dije a mí mismo. Al día siguiente lo mataron.

Aquel 22 de marzo, a primera hora, Bernardo, de 34 años, se disponía a tomar un vuelo hacia Barranquilla, cuando fue acribillado en el Puente Aéreo de Bogotá, zona que por esa época se había convertido en antesala de la muerte.

Muy cerca de ahí, casi un año antes, en el muelle nacional del aeropuerto El Dorado, había sido asesinado a tiros José Antequera, de 32 años, en hechos en los que también resultó herido Ernesto Samper Pizano, que se había acercado a saludarlo.

Y de esa misma terminal aérea despegó el 27 de noviembre de 1989, con destino a Cali, el vuelo 203 de Avianca, pero el avión saltó en pedazos sobre el cielo de una zona rural del municipio de Soacha, al sur de la capital, al explotar una bomba introducida en la aeronave por el cartel de Medellín.

Y, como si fuera poco, el 26 de abril de 1990, también fue asesinado el candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, quien fue víctima de un atentado perpetrado en pleno vuelo, dentro de un avión que, coincidencialmente, iba rumbo a Barranquilla, y acababa de despegar del consabido aeropuerto.

Vuelven a mi memoria todos estos lúgubres recuerdos –en particular los casos de Bernardo Jaramillo y José Antequera– al conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se condena al Estado colombiano por la aniquilación de la Unión Patriótica, organización a la que pertenecían estos dos jóvenes políticos.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica, a partir de 1984 y por más de 20 años, como consecuencia de un plan de exterminio dirigido”, dijo el juez Ricardo Pérez Manrique.

Por otra parte, la sentencia, además de precisar un número de víctimas muy superior al que reconocía el Estado colombiano, recalca la responsabilidad del mismo en el exterminio. Es decir, que más allá de la pasividad o negligencia de las autoridades, la Corte concluye “que existen claros patrones de participación estatal tanto de manera directa como mediante actos de aquiescencia, tolerancia y colaboración en los hechos de violencia sistemática con los integrantes y militantes de la UP”.

Aunque no soy nadie para usurpar el duelo de quienes perdieron algún ser querido en esa barbarie, siempre me he solidarizado con las víctimas y sus familias, y por eso hoy me tomo el atrevimiento de sumarme al sentimiento de María Eugenia Guzmán, esposa de José Antequera, cuando dice: “Nuestra venganza es ser felices”. Este fallo es una chispa de esperanza.

