La ruleta rusa

Con elecciones presidenciales en diversos países de América –que van desde Uruguay hasta Estados Unidos, pasando por El Salvador, México, Panamá República Dominicana y Venezuela–, este año va a estar muy agitado, políticamente hablando. Sin embargo, más allá de nuestro continente, hay una elección que sin duda va a dar mucho de qué hablar en buena parte del planeta; así el resultado sea bastante predecible.



(También le puede interesar: Reflexiones de un sesentennial)

Se trata de la cita que tienen en las urnas los ciudadanos de Rusia, en el mes de marzo, en unas elecciones en las que Vladimir Putin prácticamente no va a tener ningún rival de peso pues los contrincantes que podrían darle la pelea están en la cárcel o en el exilio y, además, la Comisión Electoral Central sacó del camino a su más seria rival, Ekaterina Duntsova, a quien le cancelaron la inscripción de su candidatura el mes pasado, aduciendo supuestos errores en la documentación. De nada valió la apelación que hizo ante la Corte Suprema esta periodista, que no solo ha tenido como bandera una Rusia “humana y pacífica”, sino que es una acérrima crítica de Putin, y además aboga por el cese de las hostilidades en Ucrania, la introducción de reformas democráticas y la liberación de presos políticos. Casi nada.

Putin es aplaudido por dirigentes alternativos de América Latina, que lo ven como un adalid de la izquierda. FACEBOOK

TWITTER

La decisión del alto tribunal no sorprendió a nadie, ya que Putin –quien en la práctica ha ostentado el poder desde 1999– tiene bajo su órbita casi todas las instituciones estatales, lo cual le ha permitido reformar la Constitución a su antojo, a punta de jugaditas con las cuales extendió el período presidencial de cuatro a seis años, y aseguró su postulación a las elecciones de 2024 y 2030, gracias a un referéndum constitucional realizado en el 2020.

Después de las sospechosas elecciones del 2018, en las que el antiguo agente de la KGB obtuvo el 77 por ciento de los votos –cifra que sembró muchas dudas tanto en Rusia como en el exterior–, no sería de extrañar que este año la historia se repitiera, y que, incluso, esta vez la votación a su favor fuera muy superior, cosa que no debería sorprender a nadie en un régimen donde la mayoría de los medios y periodistas independientes que se han atrevido a cuestionar al gobierno han sido objeto de una implacable persecución, que se ha intensificado sobre todo desde febrero del 2022, cuando empezó la invasión a Ucrania. No en vano, es un secreto a voces que para el Kremlin no existe la menor posibilidad de que participe en la contienda electoral algún candidato que ose manifestarse a favor de la paz con Volodímir Zelenski.

Por todo lo anterior, no son pocos los que consideran que estas elecciones son apenas una nueva pantomima para legitimar a un autócrata que se ha mantenido en el poder apelando al populismo y exacerbando el nacionalismo, en un intento por devolverle a Rusia la grandeza imperial de la que gozaba antes de la revolución bolchevique, pero con el poderío militar de la Unión Soviética que derrotó a los nazis. En este sentido, no son gratuitas las frecuentes alusiones que Putin hace contra el nazismo. De hecho, uno de los objetivos de la incursión en Ucrania era, precisamente, la supuesta “desnazificación” de este país; un argumento muy rebuscado, que sin embargo sigue siendo caballito de batalla de este personaje frío y calculador, defensor de los valores familiares tradicionales y enemigo de todo lo que huela a diversidad sexual, derechos LGBT, apertura política o libertad de prensa, lo cual no ha sido óbice para que sea aplaudido por dirigentes alternativos de América Latina, que lo ven como un adalid de la izquierda. No entienden nada.

* * * *

Colofón. Me duele en el alma la muerte de Juan Carlos Henao, hombre íntegro, intelectual honesto y demócrata ejemplar; defensor de la paz y guardián de la Constitución. Qué triste comienzo de año... Saludo a su familia.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

(Lea las columnas de Vladdo en EL TIEMPO, aquí)