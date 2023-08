La policía de Claudia

No se necesita ser Hercules Poirot para darse cuenta de que la idea de la alcaldesa de Bogotá, de crear una policía local, es un despropósito. En medio de la inseguridad que padece la capital del país desde hace ya varios meses, Claudia López no solo no está ofreciendo ninguna solución, sino que se está aprovechando del desespero de la ciudadanía para lanzar una propuesta que suena bonito, pero que no sirve para nada.



Para poner a andar ese proyecto se necesitarían grandes inversiones para incorporar, entrenar, capacitar y ubicar al personal; no solo a los uniformados sino a los civiles que habría que contratar para tareas administrativas, logísticas y demás. Para completar, a estos factores toca agregar los costos de instalaciones, equipamiento, vehículos y armamento, lo cual exige un presupuesto importante, que no se sabe si esté al alcance del Distrito.

Pero eso no es todo: la formación de un cuerpo de policía no es una tarea de semanas o de meses sino de años, y por lo tanto, aunque no se presentaran contratiempos, tocaría esperar demasiado para ver los resultados. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para disipar hoy el temor de los bogotanos en la calle?

Algunos de los que defienden la creación de una policía local, en un mundo donde el crimen es cada vez más global, ponen ejemplos como el de Estados Unidos, donde cada condado tiene su departamento de policía. El problema es que olvidan que en ese país hay un gobierno federal, con un modelo político y administrativo muy distinto del de Colombia, y pese a lo cual los problemas no faltan. En su lugar, deberíamos fijarnos en países más parecidos al nuestro en materia de cultura e historia, como México, en el que hay 2.430 departamentos de policía, y donde los resultados de sus medidas de seguridad no es que sean envidiables.

Uno de los riesgos más serios de tener una policía distrital es su politización, ya que cada alcalde podría hacer nombramientos, decretar ascensos o destituciones o asignarles tareas y misiones a los uniformados de acuerdo con sus conveniencias políticas. Por otra parte, al tener su jefe particular y su propia jerarquía, serían prácticamente inevitables los roces, los desencuentros o, incluso, los choques de las fuerzas locales con las nacionales, aparte de que se podría propiciar un ambiente de aislamiento y una absurda duplicidad de esfuerzos.

Y, como si fuera poco, al pensar en esta iniciativa es imposible excluir el fantasma de la corrupción. Para la muestra, ahí está la historia de los infaustos policías de tránsito –a los que cariñosamente denominábamos ‘chupas’–, que no se distinguían por su buena conducta ni por sus prácticas honestas, y eso que nada más se dedicaban a vigilar la circulación de los carros. ¿Se imaginan cómo sería la cosa con policías encargados de lidiar con todos los delitos que se presentan a diario en una urbe como Bogotá?

Ahora bien, es evidente que el tema de la (in)seguridad es prioritario, y es válido que Claudia López se dé cuenta de la gravedad de una situación que se ha deteriorado por diversos factores; pero con este embeleco no va a resolver el problema.

A cuatro meses de dejar el cargo, la alcaldesa debería dedicarse a revisar lo que está mal, como la obsolescencia tecnológica. En comparación con otras capitales del mundo, e incluso del país, Bogotá tiene un rezago en infraestructura de vigilancia del que se aprovechan los malandros.

Otro tip: repare las calles y sancione a los conductores que incumplen las normas, para que mejore la movilidad. Unas vías colapsadas son terreno fértil para las actividades ilegales y los delitos callejeros.

Puede que estas sean medidas menos taquilleras que crear una policía local, pero, créame, pueden ser más efectivas. Y más sensatas.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

