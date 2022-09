La palabra, tan modesta y tan poderosa

Aunque no soy militante, ni seguidor siquiera, de ningún movimiento político de derecha, celebro que se hayan realizado el lunes pasado las protestas contra el gobierno de Gustavo Petro, que no lleva ni dos meses en la Casa de Nariño. Y pese a que algunos manifestantes ni siquiera sabían por qué habían salido a caminar, y a que otros salieron con una que otra estolidez, me alegra que haya sido una jornada tranquila, sin alteraciones del orden público ni actos de vandalismo ni enfrentamientos con la policía.



Según la Constitución Nacional, los ciudadanos no sólo podemos juntarnos para hacernos oír, sino que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar ese derecho. Dicho lo anterior, no está de más aclarar que, aunque asisto muy pocas veces a manifestaciones, no tengo nada en contra de estas, a pesar de las alteraciones que causan en las actividades cotidiana de las ciudades.

Es grato ver que en este país cualquiera puede salir a pronunciarse en contra de la discriminación, a rechazar la violencia o a criticar medidas absurdas tomadas por el gobierno de turno. Al fin y al cabo, una de las ventajas de vivir en una democracia es que los ciudadanos pueden inundar las calles con su presencia para reclamar sus derechos, buscar mejores condiciones laborales, pedir respeto por la vida o exigir la protección del medio ambiente.

Pero como no todas las manifestaciones tienen que ser ‘contra algo’, me gustan más las que se organizan ‘a favor de algo’; sobre todo aquellas cuyo fin es festejar un aniversario de grata recordación o celebrar un nuevo logro, tal y como ocurre todos los años con las marchas del orgullo LGBTI, a las que suelo acompañar a mis numerosos amigos de esa comunidad, a los que siempre apoyo de corazón en esa ardua labor de reivindicación de sus derechos. Y, aunque, como decía Roberto Goyeneche, uno “sabe que la lucha es cruel y es mucha”, lo mejor de estas celebraciones es que suelen convertirse en una fiesta llena de colorido, alegría y fraternidad.

Infortunadamente, no todas las marchas son tan lúdicas. En un país donde las alegrías se entrelazan tan fácilmente con las tragedias, no han sido pocos los casos en los que nos ha tocado salir a protestar por un crimen, a repudiar tantas masacres o a llorar por un magnicidio.

En el caso de la prensa, hubo una época del siglo pasado –a mediados de la década de los ochenta y finales de los noventa– en que los secuestros y asesinatos de periodistas se convirtieron en noticia cotidiana; lo mismo que los ataques a las sedes de los medios de comunicación. Y al vaivén de semejante zozobra, tuvimos que hacer de tripas corazón para asistir a una silenciosa marcha poco después del asesinato de Guillermo Cano, el heroico director de El Espectador, acribillado a la salida del periódico por sicarios del Cartel de Medellín, la nefasta noche del 17 de diciembre de 1986.

Recuerdo que en aquella lúgubre caminata por el centro de Bogotá no hubo gritos ni consignas. Solamente gestos de impotencia entre colegas de prensa, radio y televisión, que se fundían en abrazos, en medio de la incertidumbre.

Por todo lo anterior, respaldaré siempre las marchas, manifestaciones o protestas ciudadanas, del partido o movimiento que sean, e independientemente de quién las convoque; siempre y cuando se realicen en paz, sin agresiones, sin vandalismo, sin provocaciones, sin expresiones de racismo y sin mensajes de odio.

En un país tan radicalizado, en el que sobra el fanatismo y escasea la razón, reconforta un poco el hecho de saber que en las calles es posible desahogarnos, reclamarle al gobierno, confrontar al mundo o interpelar al adversario, pero acudiendo sólo a la palabra; un arma muy modesta, pero también muy poderosa.

