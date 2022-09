La muerte como paisaje

En un país medio normal, la noticia de 20 asesinatos horrendos cometidos en un solo fin de semana debería tener con los pelos de punta a todos sus habitantes. Sin embargo, eso no ocurre en Colombia hace muchos años, pues aquí la muerte es pan de cada día, y estos lamentables acontecimientos son apenas ruido de fondo de una realidad que ya ni nos conmueve.



Con demasiada frecuencia, después de una masacre o del hallazgo de un cadáver en una bolsa plástica o de una balacera que deja un reguero de víctimas fatales, las autoridades -bien sea un alcalde, un funcionario de la Fiscalía, un ministro o, incluso, el mismísimo presidente de la República- salen a hacer declaraciones inocuas sobre los probables autores y posibles móviles, a prometer que van a llegar hasta las últimas consecuencias o a anunciar medidas para evitar que el nuevo crimen quede en la impunidad.

Tampoco faltan los casos en los que algún funcionario de rango medio, en un derroche de insensibilidad o de cinismo, sale a hacer comparaciones en cuadros de Excel para explicar que, aunque la situación es grave, todo se debe a un problema de percepción, y que las cifras son menos malas si se comparan con el mismo período de tal o cual año.

A su vez, los medios, más interesados en aumentar la audiencia y generar likes que en analizar el fenómeno de la violencia, se dedican exprimir la historia entrevistando viudas, huérfanos y vecinos, mientras las víctimas quedan reducidas a simples registros estadísticos.

¿No será hora de que los colombianos nos detengamos un momento y pensemos a qué se debe que en este país estemos tan acostumbrados a los asesinatos? ¿Qué ganamos con una economía creciendo un seis o un diez por ciento anual si el valor de la vida sigue siendo tan insignificante?

Aquí tenemos la percepción errónea de que como disponemos de costosos teléfonos inteligentes, internet de banda ancha, tiendas de ropa importada, franquicias extranjeras de comidas rápidas o concesionarios de carros de alta gama, ya tenemos un pie en el primer mundo. Y no hay nada más distante de la realidad. Es inútil pretender medirlo todo en términos económicos o materiales, cuando año tras año centenares de personas son ultimadas por razones políticas, por la inseguridad reinante en las calles, por ataques de grupos armados de toda índole o por crímenes asociados al narcotráfico. Y a todas ellas toca sumar aquellos que perecen en discusiones familiares, en altercados callejeros o en sus propias casas, víctimas de ese otro flagelo llamado violencia intrafamiliar. Según Medicina Legal, el año pasado se cometieron en el país 13.032 asesinatos. Esto equivale a más de 35 homicidios diarios, o a casi tres cometidos cada dos horas; una cantidad que debería avergonzarnos como país y como sociedad.

Es cierto que Colombia ha progresado significativamente en distintos frentes, pero también es verdad que en términos de desarrollo social aún estamos en el medievo. Sé que suena duro decirlo, pero todavía somos una horda de salvajes e intolerantes, donde la vida se pierde con suma facilidad. En este país, tenemos una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es un dato desastroso, si se compara con nuestros vecinos. En Ecuador y Perú, por ejemplo, la cifra llega a 8, mientras que en Chile y Argentina se sitúa en 5. Y de Europa, ni hablar, pues en la mayor parte del Viejo Continente el promedio es de 1, y en los países de la OCDE, la tasa es de 5.

Claro, muchos dirán -y con no poca razón- que las condiciones de Colombia son muy particulares, debido a cuestiones como el conflicto interno y el narcotráfico, entre otros factores. Sin embargo, eso no alcanza para ocultar no solo el hecho de que nos seguimos matando, sino de que todas esas muertes violentas se nos han vuelto paisaje.

