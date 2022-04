La inseguridad de Duque

Como es de todos conocido, a este gobierno le quedó grande el tema de la seguridad. Aunque suene a llover sobre mojado, es necesario recordar que el candidato que hace cuatro años prometió recuperar la seguridad para todos los ciudadanos ha fallado estrepitosamente. En los medios y en las redes sociales son pan de cada día las malas noticias sobre atentados terroristas, atracos y homicidios ocurridos a lo largo y ancho de la geografía nacional. No hay seguridad en las zonas más apartadas del país ni mucho menos en las ciudades.



Y aunque es verdad que la inseguridad ciudadana llega a niveles cada vez más alarmantes, también es muy triste ver cómo la violencia en los territorios se ha convertido en parte del paisaje y el trueno de los disparos escasamente se percibe como un ruido de fondo, que no alcanza a inquietar a los habitantes de la ciudad.



No se trata de minimizar o restarle importancia a la grave situación de inseguridad que se percibe en ciudades grandes o medianas, pero tampoco se puede perder de vista que, en lo corrido del año, en los primeros tres meses de 2022, se han presentado en Colombia 28 masacres, que han dejado un penoso saldo de 94 víctimas, según reporta Indepaz. Esto equivale a una masacre cada tres días, con un promedio de tres muertos cada una. A este ritmo, vamos a superar las vergonzosas cifras del año pasado, en el que perecieron 338 personas, asesinadas en 96 masacres. Casi un asesinato al día.



Desde luego, las masacres no son la única causa de muertes en Colombia. Según cifras de la Policía Nacional, publicadas por este periódico, en 2021 hubo en Colombia 13.709 homicidios, cifra que representa un incremento del 8,2 % en comparación con 2019. (Los datos de 2020 son significativamente inferiores debido a la pandemia y por lo tanto no sirven como referente para una medición.)

Según el mismo informe, aproximadamente la mitad de estas muertes se presentó en zonas rurales, lo cual muestra con claridad que el problema no es exclusivo de las áreas urbanas, sino que va mucho más allá de la esfera de los mandatarios locales o regionales, y que corresponde a protuberantes fallas en la estrategia nacional de seguridad.



Desde el Putumayo hasta La Guajira, y desde Norte de Santander hasta Nariño, los señores de la muerte siguen haciendo de las suyas, sin que el Gobierno encuentre la vacuna contra semejante ‘plomonía’. En resumidas cuentas, el presidente de la seguridad democrática ofrece muy poca seguridad y ha horadado bastante la democracia.



De hecho, a lo largo de su mandato, Iván Duque ha demostrado una absoluta incompetencia para “proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes”, como lo establece el artículo 2 de la Constitución. Tanto él como sus funcionarios han sido incapaces de tomar medidas efectivas contra los grupos armados y organizaciones criminales de toda laya que siembran terror en campos y ciudades. Y si no lo lograron en cuatro años, va a ser muy difícil que alcancen a ponerse al día en los cuatro meses que les quedan antes de entregar sus cargos.



Y aunque desde la Casa de Nari traten de lavarse las manos insinuando que la responsabilidad por este caos recae en hombros de alcaldes o gobernadores, el Presidente y sus ministros –empezando por los de Defensa e Interior– deberían saber que a punta de epítetos contra los delincuentes o de pataletas en Twitter es muy poco lo que se puede avanzar en materia de seguridad. Que miren las cifras.

* * *

Colofón. Las persistentes contradicciones, promesas incumplidas y metidas de pata de este gobierno han sido los insumos más valiosos con los que ha contado Gustavo Petro en su carrera presidencial. Paradójicamente, Iván Duque se ha convertido en su más eficiente jefe de campaña.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

