La impronta de Merkel

Pocos gobernantes pueden darse el lujo de terminar su gestión en medio del aplauso casi unánime de sus gobernados después de 16 años en el poder, como acaba de hacerlo Angela Merkel, quien concluyó hace una semana su período como canciller federal de Alemania, primera mujer en ese cargo.



(También le puede interesar: Especulaciones electorales)

El de Angela Dorothea Kasner –el Merkel se lo 'heredó' a su primer marido, Ulrich Merkel– podría ser un interesante caso de estudio en cualquier facultad de ciencias políticas, pues luego de cuatro períodos, y a pesar de no pocas polémicas, casi rompe el récord del legendario Helmut Kohl, quien con 5.869 días ha sido el canciller que más tiempo ha llevado las riendas del Gobierno teutón.



Aunque le faltaron diez días para superar esa marca, el logro de Merkel no es menor, pues no solo superó a Konrad Adenauer –padre de la Alemania moderna y primer canciller federal, quien estuvo 14 años en el poder–, sino que le pisó los talones a Kohl, el artífice de la caída del Muro y de la reunificación alemana, y quien además puso en la escena nacional de la política a la joven y desconocida Angela.



Merkel nació en Hamburgo, en 1954, pero siendo muy pequeña sus padres se trasladaron a Alemania del Este, donde ella estudió física y donde obtuvo un doctorado, formación que sin duda influyó en su característico estilo de lidiar con los asuntos políticos, los cuales solía abordar con cabeza fría. No en vano, la ahora excanciller era reconocida como una dirigente reflexiva y tranquila, que casi nunca perdía la compostura.

Aunque ningún mandatario puede salir indemne después de tanto tiempo al mando de un país, lo cierto es que Angela Merkel se fue por la puerta grande. FACEBOOK

TWITTER

Prueba de este talante fue su relación con Donald Trump, a quien mantuvo a raya cuando este salía con alguno de sus disparates. Incluso, se dice que la principal razón por la cual Merkel se presentó como candidata a una nueva reelección hace cuatro años fue la llegada al poder de Trump. Más allá de la veracidad de esta teoría, lo cierto es que su seriedad y su firmeza fueron determinantes a la hora de contener las estrambóticas actuaciones de Trump.



Es más: una de las fotos más célebres de Merkel fue tomada en la cumbre del G-7 llevada a cabo en Canadá a mediados de 2018, donde ella aparece encarando al entonces presidente de Estados Unidos, quien luce sorprendido, con los brazos cruzados, en una imagen que le dio la vuelta al mundo. Valga la pena recordar que en esa ocasión Trump abandonó precipitadamente la sede del encuentro, antes de su clausura; actitud inédita en este tipo de reuniones.



Unos años antes, Merkel había hecho gala de esa misma firmeza al defender su política de fronteras abiertas, para permitir el ingreso a Alemania de millón y medio de refugiados –la mayoría de Siria–, a quienes acogió en su país, aun en contra de la opinión de muchos de sus copartidarios y compatriotas que le pedían mano dura con la inmigración.



Cuando sí sacó a relucir su mano de hierro fue al negociar los paquetes de rescate tras la crisis del euro de 2010, iniciada en Grecia y que afectó también a España y Portugal. La severidad con la que condicionó la ayuda a estos países contrastó con la flexibilidad que exhibió al respaldar millonarios fondos de ayuda a varios gobiernos del Viejo Continente para impedir el naufragio de su economía, a raíz de la catástrofe ocasionada por la pandemia. De hecho, fue quizás el manejo impecable de esta emergencia sanitaria lo que le hizo ganar más simpatías entre sus conciudadanos.



Es lógico que un mandatario no salga indemne después de tanto tiempo de gobierno, y ella no podía ser la excepción. Sin embargo, a pesar de que se le recriminaba por la falta de modernización de la industria alemana, por una insuficiente integración con Europa, por su decepcionante política ambiental y por el avance de la ultraderecha en su país, lo cierto es que Angela Merkel salió por la puerta grande.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

(Lea todas las columnas de Vladdo en EL TIEMPO, aquí)