La explosión no controlada

Tremenda salida de tono, por decir lo menos, en la que incurrió el pastor Alfredo Saade al referirse a Alejandro Gaviria, quien acaba de publicar un interesante libro sobre el primer año del gobierno de Gustavo Petro.



Dada su condición de líder cristiano, a quien muchas personas siguen y acatan, uno esperaría de este personaje una actitud más acorde con sus principios cristianos, y no una andanada como la que publicó en su cuenta de Twitter, en contra del exrector de la Universidad de los Andes, al que se ha referido en términos no muy piadosos que digamos, en unos trinos carentes de calidez y tolerancia.

Tras la publicación de “La explosión controlada”, Saade, poseído por una ira no muy santa, se despachó con unas declaraciones en las que no propiamente se dedicó a exaltar las virtudes literarias del autor, que todavía debe estar, si no sorprendido, al menos intrigado por semejante reacción. Y no es para menos, pues el pastor empezó su diatriba tuitera con un desobligante señalamiento contra Gaviria, al que definió como “un ser despreciable”; expresión que no corresponde a esos gestos de amabilidad ni de afecto que deberían caracterizar a un venerable guía espiritual, sino que, al contrario, están muy distantes de la misericordia que tanto se predica desde los púlpitos.

Es más: así el pastor de marras se haya sentido muy dolido por el contenido de una obra en la que, en efecto, el exministro no deja muy bien parado a su antiguo jefe, ¿qué pasó con aquel precepto bíblico que habla de perdonar las ofensas? ¿Es a punta de insultos y de epítetos como se debe dirimir una controversia intelectual y política como la que plantea Gaviria? Peor aún: ¿qué fue de aquel ánimo fraterno que tanto pregonan desde el Pacto Histórico en estos tiempos de paz total? ¿Es la de Saade una reacción muy cristiana?

Y la cosa no se quedó ahí. No contento con semejante pérdida de compostura, este activista del Pacto Histórico, en un gesto de escasa educación y excesiva inmadurez, se declaró arrepentido de haber saludado a Gaviria la última vez que se vieron. Háganme el favor...

Y, como si fuera poco, Saade, dejando a un lado la prudencia, la serenidad y la bonhomía que deberían caracterizar a alguien con su investidura, conminó a Gustavo Petro a “que se rodee de gente que ame el gobierno del cambio” y además le aconsejó que en vez de extender la mano empuñe el garrote... ¡Vaya muestra de compasión y tolerancia!

Ahora bien: ¿se justifica que este libro haya desatado tanta indignación en las filas del petrismo? La verdad es que, salvo algunas infidencias de eventos de los que fue testigo o protagonista cuando hacía parte del ‘gobierno del cambio’, Gaviria no hace mayores revelaciones en este ensayo que no llega a las 170 páginas. Que Petro es demagogo, terco, histriónico, grandilocuente, despelotado o autoritario no es ninguna novedad; así como tampoco lo es el hecho de que muchas de las promesas y planes presidenciales no pasan de ser unas buenas intenciones.

Lo que resulta interesante de esta obra es que, a partir de su formación, de su experiencia y de sus propias vivencias, este economista devenido en político contextualiza ciertos hechos y situaciones para compartir “la perspectiva de alguien que estuvo en el vientre de la ballena”. Y aunque él mismo aclara en la introducción que no pretende “hacer predicciones sobre el futuro de Colombia ni hacer juicios definitivos”, este escrito puede ser muy útil para descifrar un poco el estilo del Presidente y para saber, en cierta medida, a qué atenernos con su gobierno en los próximos tres años.

Es increíble que algo tan inofensivo como un libro termine desatando tan incontrolables explosiones de furia en alguien como Saade, que en vez de manosear el nombre de Dios debería seguir sus enseñanzas.

