La eutanasia de ‘Noticias Uno’

La inminente salida del aire de Noticias Uno es uno de esos hechos que uno nunca quisiera registrar, pues cada vez que un medio se cierra la democracia se debilita un poco. Más allá de sus posturas políticas o de su enfoque editorial, los medios tienen un papel muy importante en la supervisión, el seguimiento y el control del poder en todas sus instancias: el poder estatal, el eclesiástico, el económico, etcétera.

Ahora bien, en el caso de Noticias Uno se conjuga una serie de factores que dejan muy mal sabor. Para empezar, resulta muy complicado explicar cómo o por qué el Canal Uno resuelve prescindir de la joya de la corona, pues este noticiero ha sido reconocido en múltiples ocasiones como el mejor espacio informativo de la televisión nacional. Se aducen razones económicas, pero a mí la lógica me indica que si la idea es buscar publicidad, no tendría mucho sentido deshacerse del mejor producto, el más premiado de dicho canal.



En estrecha relación con lo anterior, se habla también del bajo rating, sin tener en cuenta que en muchas ocasiones la respuesta de la audiencia va por un lado y la calidad –que debería ser lo importante– va por el otro; así se deduce al revisar los numerosos galardones obtenidos por este noticiero. A lo mejor soy muy iluso, pero tratándose de un servicio fundamental como la información, creo que la poca sintonía no debería ser sinónimo de guillotina; máxime en este caso, cuando hablamos del trabajo de un equipo serio, riguroso y comprometido. Sería de esperar que en estos tiempos de falsas noticias, los propietarios de empresas periodísticas hicieran hasta lo imposible por garantizar el buen funcionamiento de los medios y la autonomía de sus reporteros.

Desde luego, no todos pensamos lo mismo y con frecuencia hemos visto cómo destacadas figuras del Gobierno y reconocidos copartidarios el presidente de la República han adelantado una perversa campaña de estigmatización en contra de Noticias Uno y de sus accionistas; en particular de Daniel Coronell, a quien no bajan de mafioso. Y la cosa no se ha quedado solamente en los dirigentes del Centro Democrático, ni entre los ‘furibistas’ más radicales ni en los corrillos del Congreso, sino que ha trascendido a una buena parte de sus militantes, que, inspirados en sus líderes, constante y sistemáticamente intentan minar su credibilidad. A este hecho se suma el acoso judicial del cual han sido objeto no solo las directivas del noticiero, sino varios de sus reporteros, situación que sin embargo no ha logrado doblegarlos.



Como si eso no fuera suficiente, la campaña de desprestigio logró permear a no pocos líderes gremiales y empresariales que en su afán de curarse en salud optaron por mantenerse a distancia de todo lo que oliera a Noticias Uno. Otros dirigentes menos tolerantes fueron más lejos y en encuentros informales o en los mentideros de los clubes sociales hablaban muy negativamente del informativo, al que denominaban “el noticiero guerrillero” o “terrorista”. Sobra decir que tales comentarios no contribuyen propiamente a aumentar la pauta ni a generar respaldo para ningún medio.



Otra extraña circunstancia en esta eutanasia informativa es la decisión del Canal Uno de sacar el noticiero del aire y cesar sus operaciones en forma precipitada. Pese a que el gerente, Jorge Acosta, dio a entender que Noticias Uno seguiría en pie hasta el próximo 31 de diciembre, es casi un hecho que la fecha límite será el 30 de septiembre, justo unos días antes de la indagatoria de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia.



Más allá de que se trate de una simple coincidencia o de que yo hile muy delgadito, lo cierto es que ese día el país se quedará sin un referente histórico de buen periodismo y, ante todo, de independencia.



