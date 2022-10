La diplomacia soez

Si, como lo afirmaba el periodista y escritor estadounidense Isaac Goldberg, la diplomacia consiste en “hacer y decir las cosas más desagradables de la manera más agradable”, queda claro que Armando Benedetti está en el lugar equivocado.



No otra cosa se puede deducir al repasar la cuenta de Twitter del hiperactivo embajador de Colombia en Venezuela, en la que son evidentes su afición a la trifulca, su carencia de tacto y, lo peor, su reincidente chabacanería, defectos que debería evitar cualquier empleado público que se gane la vida como ‘diplomático’. Y, como si fuera poco, da la impresión de que en su afán pendenciero no le queda tiempo ni para revisar esos fogosos trinos, en los que la ortografía y la redacción salen bastante maltrechas.

En medio de su constante pugnacidad, este connotado excongresista del Partido Liberal, aguerrido exsenador del partido de ‘la U’ y polémico disidente del uribismo parece haber olvidado que la campaña terminó el 19 de junio, tras la elección a la Presidencia de su nuevo jefe político, Gustavo Petro, del que se convirtió en incondicional alfil.

Y, a pesar de que fue una ficha clave en el engranaje que le dio la victoria final al candidato del Pacto Histórico, Benedetti sigue con un talante camorrero que contrasta con el tono conciliador que ha asumido Petro, quien desde su triunfo se ha dedicado a tender puentes con varios de sus contradictores históricos, como el jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, o el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

Ahora bien, más allá de la pertinencia del contenido de sus trinos, Benedetti debería entender que como embajador está llamado a actuar con la prudencia propia de su cargo, teniendo en cuenta, además, que en el mundo diplomático las formas, más que una opción, son un imperativo, pues, como lo decía –palabra más, palabra menos– el periodista y politólogo italiano Piero Ostellino, “el objeto de la diplomacia es el método mediante el cual son conducidos los asuntos y no el contenido de los asuntos mismos”.

No obstante, aunque desde el siglo pasado –por cuenta de la revolución tecnológica y la variedad e inmediatez de los medios de comunicación– se ha impregnado de ideología la tarea de los diplomáticos, a estos no les queda bien reaccionar en caliente, ni batirse como gladiadores con el primero que les lleve la contraria, ni mucho menos dedicarse a insultar a sus antagonistas sin medir el alcance de sus palabras.

Por todo lo anterior, me identifico con la periodista María Alejandra Villamizar, quien dijo en un trino que “quitarle el tuiter a Benedetti sería un acto de responsabilidad política”. Al fin y al cabo un embajador, por muy caribeño o tropical que sea, ostenta una dignidad que riñe con ese papel de reproductor de agravios que ha asumido nuestro hombre en Caracas, cuya conducta deja mucho que desear como representante de Colombia en el exterior.

De hecho, Benedetti debería acatar la recomendación de Ostellino, quien decía que “se requiere que el diplomático de profesión sea sobre todo un correcto informador”, tarea que, a juzgar por la estridencia y la procacidad de sus arengas tuiteras, no se le da bien al embajador de marras.

Colofón. Quienes hoy se rasgan las vestiduras porque el Acuerdo de Escazú supuestamente “pone en riesgo la soberanía nacional” deberían recordar que esa tal soberanía está hipotecada hace rato no solo con Estados Unidos, sino con varias entidades y organizaciones multilaterales que regularmente nos tienen que dar el visto bueno en asuntos como la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico o el cumplimiento de normas de comercio internacional, entre muchos otros.

