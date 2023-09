Justicia tardía

Hace quince años, el país se conmocionó al conocer las denuncias de numerosos casos de jóvenes inocentes asesinados por el Ejército Nacional, y que fueron presentados por las autoridades como guerrilleros caídos en combate. Desde luego, la noticia produjo un gran impacto y no era para menos, pues en cualquier sociedad mínimamente civilizada sucesos de esta naturaleza tendrían que causar estupor, desconcierto e indignación.



(También le puede interesar: De transiciones y complicaciones)

No obstante, en Colombia, estos hechos –tan dolorosos como vergonzosos– fueron ignorados por unos, minimizados por otros y, lo peor de todo, justificados por ciertos defensores del gobierno de la época, que los asumían como un costo marginal que debíamos pagar a cambio de la recuperación de la tranquilidad que se estaba llevando a cabo en el país, gracias a la política de seguridad democrática.

Desde luego, cuando uno no tiene nada que ver con las víctimas, es muy fácil hablar en abstracto de muertes colaterales, y citarlas como una mera estadística; como un sacrificio que toca hacer por el bien de la patria. El problema surge cuando esas cifras frías e impersonales se refieren a un hijo, a un familiar o a un amigo con nombre y apellido; cuando se trata de un muerto con cara conocida.

En esos años aciagos, no era extraño oír decir que en toda guerra caían víctimas inocentes, y que el caso de Colombia no podía ser la excepción. Sin embargo, nada tenía que ver con muertes casuales; aquellas no eran personas que perecían en medio del fuego cruzado ni por una bala perdida. De hecho, se trataba de un perverso patrón de conducta planeado y desarrollado durante años, con el único propósito de inflar las cifras de bajas en la guerrilla, para dar la impresión de que, en su lucha contra el terrorismo, las fuerzas de seguridad del Estado poseían una efectividad muy superior a la real. ¡Y ay de aquel que osara poner en tela de juicio semejantes logros!

En el 2006, la ONU le pidió al gobierno de la época tomar medidas para prevenir e investigar las ejecuciones extrajudiciales, pero nadie prestó atención. FACEBOOK

TWITTER

Pese a su gravedad, aquellos terribles informes del 2008 no me sorprendieron en absoluto, pues dos años antes, en febrero de 2006, Michael Frühling, el representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo en una entrevista publicada en Un Pasquín: “Las autoridades conocen ejemplos de violaciones graves –como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas–, pero de eso no se habla clara y tranquilamente como se debe, no aparecen en las estadísticas oficiales”.

(No está de más aclarar que al denunciar las ejecuciones extrajudiciales el funcionario de la ONU se refiere a los errónea y eufemísticamente llamados “falsos positivos”, práctica que, según la JEP, ha dejado un saldo de 6.402 víctimas.)

Y aunque en la citada entrevista Frühling decía que se necesitaba que el Gobierno tomara “con rapidez medidas contundentes para prevenir e investigar las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas”, a juzgar por los reclamos de los familiares de las víctimas, y por lo visto en las recientes confesiones ante la JEP de uniformados que participaron en esos crímenes, las palabras de este diplomático sueco no tuvieron eco, y aquel gobierno, en vez de atender sus recomendaciones, optó por hacerle la vida imposible.

Después de todo este recuento, los lectores entenderán por qué tampoco me sorprendió la reciente imputación de crímenes de guerra y lesa humanidad que les hizo la JEP al general en retiro Mario Montoya y a otros ocho militares, acusados de cometer 130 “falsos positivos” y a los que esta decisión les debió caer como un “carrotancado” de agua helada.

Dicen que justicia tardía no es justicia, pero sería deseable que de esta manera se encienda para las familias de las víctimas una luz de esperanza al final de ese largo túnel de impunidad.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

(Lea todas las columnas de Vladdo en EL TIEMPO, aquí)