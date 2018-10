Jamal Khashoggi y el cinismo diplomático

La escabrosa desaparición y muerte del periodista Jamal Khashoggi en Estambul ha dejado al descubierto las incoherencias y el cinismo de la diplomacia de varios gobiernos, empezando por el de Arabia Saudita y continuando, entre otros, con los de Estados Unidos, la propia Turquía y varios países de Europa, donde ahora se rasgan las vestiduras condenando el régimen árabe, con el cual mantienen estrechas y rentables relaciones económicas y militares.

Después de haber sido cercano al régimen de Arabia Saudita, Khashoggi cayó en desgracia cuando empezó a criticar al rey Salmán bin Abdelaziz y, sobre todo, a su hijo, el príncipe Mohamed bin Salmán –conocido como MBS–, que es el verdadero hombre fuerte del Gobierno y quien, bajo la apariencia de un reformista, ha instaurado un régimen de mano dura, que no tolera la crítica y ha sido denunciado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional por el arresto de numerosos intelectuales, periodistas y líderes religiosos que no son de sus afectos.



A raíz de sus denuncias, Khashoggi tuvo que asilarse en Estados Unidos y vivía entre Washington y Turquía, de donde es su novia, Hatice Cengiz, con quien planeaba casarse una vez concluyera los trámites de divorcio, para lo cual necesitaba unos documentos del Gobierno árabe. Por tal razón, Khashoggi se presentó en el consulado de Arabia Saudita en Estambul el pasado 2 de octubre.



Cuando Hatice denunció la desaparición de su prometido, casi nadie le hizo caso y el Gobierno saudita se limitó a negar cualquier acción en contra del periodista. Sin embargo, a medida que el Gobierno turco empezó a filtrar con cuentagotas en medios afectos al régimen de Ankara aterradores detalles sobre el destino de Khashoggi, las autoridades de Riad comenzaron a cambiar de versión.

Ante el peso de las pruebas divulgadas por fuentes del Gobierno turco, las propias autoridades árabes tuvieron que reconocer, en medio de evidentes contradicciones, que el disidente, en efecto, había sido asesinado. En medio de las inconsistencias, lo que ahora pretenden los árabes es desligar cualquier vínculo de MBS con el crimen, pese a que en el comando que ejecutó la operación se encontraban varios agentes cercanos al príncipe heredero.



Pero si por Riad llueve, por Washington no escampa. Sin sonrojarse, Donald Trump ha pasado de creerles a ojo cerrado al rey y a MBS –estrecho amigo y socio de su yerno, Jared Kushner–, pidiendo incluso que no se los prejuzgara, a declarar que no quedó satisfecho con las últimas explicaciones del Gobierno saudí sobre la muerte de Khashoggi. Esta polivalencia del impresentable mandatario refleja la preocupación que le produce incomodar a un régimen con el cual firmó el año pasado un multimillonario contrato de venta de armas.



Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan –quien dijo que ese asesinato no fue “una acción menor hecha por pocos, sino un acto premeditado con varios días de anticipación”–, ha aprovechado la ocasión para poner contra las cuerdas al régimen saudita, con el cual sostiene una fuerte rivalidad por la influencia en el Oriente Medio. Su propósito es debilitar a la monarquía árabe, no defender la libertad de prensa; al fin y al cabo, ha ordenado el cierre de decenas de medios y el encarcelamiento de numerosos periodistas –caricaturistas incluidos–, luego del fallido golpe de Estado en 2016.



Mientras tanto, las potencias europeas están divididas en cuanto a la posibilidad de seguir vendiéndole armas a su multimillonario aliado, como si ninguno de sus líderes supiera que, más allá de este espeluznante caso, Khashoggi no es el primer disidente saudita que desaparece; como si ignoraran que el de Arabia Saudita es un régimen opresor que no se distingue propiamente por el respeto de los derechos humanos.



