¿Hora de empacar?

A mí la Nochebuena siempre me llega con una especie de ‘attachment’, pues mi cumpleaños es el 22 de diciembre, motivo por el cual, por esta época, suelo terminar en medio de elucubraciones acerca de la vida, del paso de los años representados en navidades.

Ahora, con 55 calendarios a cuestas, vuelve a mi cabeza una idea que me ha perseguido hace un buen tiempo, que tiene que ver con la muerte, esa compañera ineludible, ese destino inexorable, al que nadie puede sacarle el cuerpo. En nuestra sociedad, referirse a la parca es poco menos que un tabú. De eso no se habla; no se puede mencionar en las conversaciones de sobremesa y, desde luego, está prohibido hacer chistes sobre el tema. No obstante, por mucho que tratemos de ignorarla, ella sigue ahí –como siempre, muy campante–, pues si hay algo que sabe hacer es esperar; al fin y al cabo, a todos nos llegará el turno de tenerla cara a cara.



Hace años tengo conciencia de esa compañía, lo cual, en vez de asustarme o preocuparme, me ha servido para aprender a apreciar mejor la vida, a disfrutar cada día que puedo ver el sol o sentir frío, cada fruta que me como, cada abrazo de mi hija, cada fecha que me reúno con mi familia, cada trago que comparto con los amigos, cada sonrisa que me regalan, cada amor que me enloquece, cada dibujo que hago, cada beso de la mujer que amo, cada párrafo que escribo.



Más allá de la edad o de la expectativa de vida –que cada vez es mayor–, uno no sabe cuánto va a durar esta función y por eso debería aprovechar al máximo su existencia, pero también tener lista la maleta para esa última cita, pues, como reza el refrán, nadie tiene la vida comprada; menos en un país como este, donde uno no está exento de un accidente, de un mal procedimiento médico, de un atracador indolente, de un golpe del destino, de un atentado...



A propósito de la fragilidad de la vida, el asesinato de Bernardo Jaramillo, a sus 34 años, me dejó una lección imborrable. Con él las conversaciones, en persona o por teléfono, en lugar de dogmatismos y líneas rojas, estaban llenas de anécdotas y apuntes divertidos. Un día, a comienzos de 1990, lo iba a llamar pero a último momento me arrepentí, pues no quise pecar por impertinente en medio del ajetreo de esa sangrienta campaña presidencial. “Después lo llamo, ahora debe estar muy ocupado”, pensé. Veinticuatro horas después lo acribillaron en el Puente Aéreo, hecho que me causó gran frustración. A partir de ese momento me prometí que cada vez que pensara en un amigo lo iba a llamar, aunque no hubiera un motivo especial; simplemente para darle un saludo, para saber cómo está o para juntarnos a tomar café. Y desde entonces he tratado de cumplir esa promesa.

Ese día, con la mitad de la edad que tengo ahora, ese fuerte sacudón me sirvió para caer en la cuenta de que, en efecto, “la vida es un ratico” –como lo resumiera años más tarde el entrañable Juanes– y aprendí, además, que nuestra travesía por este mundo es muy corta y enredada y que no vale la pena complicarla gratuitamente; sobre todo a punta de armar tormentas en vasos de agua.



En lugar de eso, y sin ánimo de ser pesimista ni de caer en el fatalismo, deberíamos tratar de cerrar capítulos inconclusos de la vida, antes de que sea demasiado tarde; hacer esa llamada que tenemos pendiente, terminar ese libro que dejamos empezado, decir esas cosas que nos hemos guardado, cerrar viejas disputas o darnos esos pequeños placeres que hemos aplazado, por si nos toca emprender inesperadamente ese viaje sin retorno y podamos, de verdad, descansar en paz.



* * *



Colofón. En estas fechas decembrinas, parece que la euforia o la exaltación del bienestar fueran mandatos de obligatorio cumplimiento. Lo importante, en este y en cualquier momento del año, es la tranquilidad.



