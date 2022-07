Hablando de nadies

Encontré en la exposición ‘Beyond Van Gogh’, en Corferias, una interesante alusión a los “nadies”, un tema que ha cobrado fuerza, gracias a la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez. Como es de todos conocido, la próxima vicepresidenta de Colombia –la primera mujer afro que llega al segundo cargo del Ejecutivo– ha esgrimido como una de sus banderas, precisamente, la reivindicación de los nadies.



Y aunque no faltan quienes pretenden deslegitimar ese término, aduciendo incluso supuestas razones gramaticales, lo cierto es que esa expresión está en el diccionario y con ese significado que para tantos resulta molesto. “Ninguna persona importante o con autoridad para algo”, dice sin misterios la definición de la RAE. Es decir, los nadies son, por razones obvias, los individuos más vulnerables, de poco peso.



Además, tal y como se puede ver en la citada exposición, el vocablo ni es nuevo ni es exclusivo de nuestro idioma, pues en la carta que Vincent van Gogh le escribió a su hermano Theo, en julio de 1882, se refería a sí mismo en los siguientes términos: “¿Qué soy yo a los ojos de la mayoría de la gente? Un nadie o una rareza o una persona desagradable, alguien que no tiene y no tendrá una posición en la sociedad. En resumen, estoy un poco más bajo que lo más bajo”, decía el atribulado pintor, para agregar luego: “Suponiendo que todo es realmente así, entonces a través de mi trabajo me gustaría mostrar lo que hay en el corazón de un raro, de un don nadie”.



Mucho tiempo después, el uruguayo Eduardo Galeano habló de los nadies con la misma connotación ‘franciamarquiana’: “Los nadies, los hijos de nadie; los dueños de nada; que no hablan idiomas, sino dialectos; que no profesan religiones, sino supersticiones; que no hacen arte, sino artesanía; que no tienen cultura, sino folklore; que no son seres humanos, sino recursos humanos; que no tienen cara, sino brazos; que no tienen nombre, sino número; que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”. ¡Uf! Esta última frase resume dolorosa y magistralmente nuestra tragedia nacional...



Bueno, pues a partir del 7 de agosto los encargados de llevar las riendas de este país van a ser esos dos nadies llamados Gustavo Petro y Francia Márquez, que lograron conectarse con otros millones de nadies que se sienten identificados con este presidente y su vicepresidenta, quienes –dicho sea de paso– han puesto la vara muy alta en materia de expectativas y de promesas que no serán tan sencillas de cumplir.

Sin embargo, sin ánimo de restarle méritos a la hazaña de este par de nadies ilustres, hay que decir que no es la primera vez que dos ‘rarezas’ –como decía Van Gogh– conquistan la cumbre más alta del poder en Colombia. Basta repasar nuestra historia no tan antigua para encontrar los nombres de más de un personaje de cuna modesta que terminó convertido en ‘el primer nadie de la Nación’, como Marco Fidel Suárez, Darío Echandía, Julio César Turbay o Belisario Betancur, entre otros.



No obstante, a pesar de que todos comparten un origen humilde, la gran diferencia entre los mencionados expresidentes y el binomio Petro-Márquez es que estos últimos no solo no provienen de los partidos tradicionales, sino que son militantes declarados de la izquierda; con la ‘desventaja’ adicional de que él fue guerrillero y ella es negra, cosas no muy bien vistas en nuestro medio, a pesar de que se nos llena la boca diciendo que somos abiertos y demócratas.



O Van Gogh y Galeano estaban muy equivocados, o a nuestra sociedad todavía le falta mucha sensatez para entender que los nadies no pueden ser ignorados y que hablar de ellos no es una impertinencia ni un acto subversivo.

