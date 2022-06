Grandes pequeñas lecciones

Al menos por curiosidad, los políticos deberían ojear un librito publicado originalmente en 1908, que está lleno de “consejos, insinuaciones y recomendaciones” que conservan su vigencia. La obra se llama, precisamente, El político, y su autor es José Martínez Ruiz, el célebre Azorín, quien fue escritor, periodista y también político. Sus cien páginas abarcan cuestiones que van desde la indumentaria hasta el criterio de los hombres públicos, pasando por su carácter, su formación y su conducta.



Incluyo aquí algunos botones de muestra, con valiosas sugerencias, que parecen escritas ayer, empezando por la pinta de los políticos. “El fin que persigue el arte en el vestir es la elegancia. Pero la elegancia es casi una condición innata, inadquirible. No está en la maestría del sastre que nos viste; está en nosotros. Un hombre que tenga ricas ropas y vista con atuendo puede no ser elegante. La primera regla, sin embargo, de la elegancia es la simplicidad. Procure ser sencillo el político en su atavío”, decía Azorín. Estas líneas deberían leerlas funcionarios de todos los niveles –desde el presidente hacia abajo– que suelen vestirse con camisas y chaquetas llenas de letreros, logotipos y eslóganes, que más parecen uniformes de ciclistas.



En este mundo de intercambio de insultos y lleno de voces altisonantes, sobre todo en las redes sociales, esta otra recomendación viene como anillo al dedo: “Cuando tengamos que responder a un agravio, a un vejamen, seamos cautos y dejemos pasar un buen lapso de tiempo... No nos precipitemos; hay momentos en la vida de los negocios en que la multitud, la prensa, la opinión pública se exacerban, se encienden y piden que se haga tal o cual cosa; en estos momentos hasta los espíritus más reflexivos pierden la sangre fría; hombres sosegados y discretos de ordinario se exaltan y unen su voz a la de la multitud. El político no debe en estos instantes dejarse arrastrar por el impulso general; si es preciso, tenga el valor de arrostrar la impopularidad”. Más claro, imposible.

Otra cita, para los que se salen de los chiros con facilidad: “El político no debe nunca perder la sangre fría; permanecerá siempre impasible ante el ataque. En el parlamento, en las reuniones públicas, muchas veces se verá blanco de la invectiva, de la cólera o de la insidia; él permanezca en todo momento sin mover un músculo de la cara, sin dar la más leve señal de irritación, de impaciencia, de enojo”. ¿Qué pensará de esto alguno de esos candidatos energúmenos que hay por ahí?



Y para los que prometen cambios traumáticos también hay dardos: “El político que quiere hacer algo útil a su país no habrá de desear poner arriba lo que está abajo. Contra lo que el tiempo ha ido estratificando, solo con el tiempo se puede luchar. Vaya poco a poco haciendo sus operaciones el hombre cauto; lime esta aspereza; meta el escoplo en tal otra deformidad; dé un martillazo aquí, asierre otra rama podrida allá”.

Y para los que quieren madurar biches o recurrir a la ley del atajo también hay un mensaje: “No por mucho madrugar amanece más aína. Sepa el político no mostrar impaciencia en los comienzos de su carrera; no se precipite; no quiera recoger el fruto cuando aún no está maduro”.



Quizás este catálogo no sirva para reeducar a los políticos, pero sí nos puede ayudar a los electores a escoger mejor.

* * *

Colofón. Me parece el colmo que desde el chat de comunicaciones de la campaña del candidato Rodolfo Hernández estén poniendo en duda la idoneidad de la prensa nacional e internacional, aduciendo que se está dejando llevar por “la desinformación que está generando el petrismo”. Si el ingeniero se atreve a llamarles la atención a los periodistas siendo candidato, ¿qué se puede esperar si llega a la presidencia?

