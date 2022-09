Gorbachov, ese ateo no practicante

Aunque muchos parecen no haberse dado cuenta, la muerte de Mijaíl Gorbachov –el último de los protagonistas de la Guerra Fría– marcó el cierre de una de las etapas más importantes de la historia contemporánea. Este capítulo se inició en 1985, cuando Gorbachov, con apenas 54 años, se convirtió en el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y digo “apenas” porque los líderes de la Unión Soviética solían acceder a la cúspide del poder a una edad más avanzada. De hecho, fue el dirigente soviético que llegó más joven al poder desde la II Guerra Mundial. Es más: su inmediato antecesor, Konstantín Chernenko, tenía 73 años cuando fue designado para el cargo, en el que duró escasos trece meses, cuando se produjo su muerte.

Como cosa curiosa, la elección de Gorbachov ocurrió justo en vísperas del inicio de unas negociaciones sobre armas nucleares entre la Unión Soviética y Estados Unidos que se iban a llevar a cabo en Ginebra, Suiza, y que, pese a la muerte de Chernenko, siguieron adelante, en lo que parecía un presagio de los grandes cambios que habían de ocurrir no solo en Europa sino en el resto del mundo.



Desde un comienzo, Gorbachov llamó la atención no solo por su juventud y el característico lunar que tenía en la frente, sino por la calidez que transmitía y que se reflejaba en una sonrisa casi permanente en sus apariciones públicas. Su simpatía inocultable contrastaba con la personalidad fría y el rostro insípido y adusto de antiguos ‘dinosaurios’ como Yuri Andropov o Leonid Breznev.



Una de sus más célebres anécdotas, y que quedó como testimonio de su buena onda, se produjo en 1989, pocas semanas después de la caída del Muro de Berlín, en una reunión con Juan Pablo II, en el primer encuentro de un líder soviético con un papa. Al saludarse, Gorbachov, con todo desparpajo, le dijo al líder de la Iglesia católica: “Soy ateo, pero no practicante”. Su ateísmo, sin embargo, no fue óbice para que el carismático ‘Gorbi’ se convirtiera en un férreo defensor de la libertad religiosa.

Pero, más allá de las apariencias y de las buenas maneras, Gorbachov empezó a ganar adeptos, sobre todo en el extranjero, al anunciar una serie de reformas que, además de cambiar por completo la vida de sus conciudadanos, reconfiguró la geopolítica mundial.



Su visión y sus iniciativas cambiaron el rumbo de la decadente potencia comunista. Con la perestroika (apertura) el Estado soviético planteaba, por primera vez, hacer una transición de una economía planificada hacia una economía de mercado; algo que ya había hecho exitosamente China una década antes, sin abandonar su ideología.



Adicionalmente, con la apertura económica –y a diferencia de los chinos– Gorbachov puso en marcha la glasnost, que no era otra cosa que una apertura política, cultural y social, y gracias a la cual se dio luz verde al pluralismo ideológico, las libertades intelectuales, la libertad de prensa, el derecho a viajar sin restricciones, la legalización de partidos de oposición, etcétera.



Paradójicamente, aunque Gorbachov no fue profeta en su propia tierra, pues sus reformas no fueron bien recibidas por todos sus paisanos, fue uno de los artífices del remezón global de finales del siglo pasado, que culminó con el desmoronamiento de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín y el consiguiente colapso del comunismo en Europa. No en vano se hizo merecedor del premio Nobel de paz en 1990, por “haber puesto fin pacíficamente a la Guerra Fría”, cosa que parecía impensable.



Y aunque no se puede decir que por cuenta de ‘Gorbi’ el mundo es perfecto, no cabe duda de que gracias a él es un poquito más democrático. Y ese ‘poquito’ es más que suficiente para abrirle un sitio de honor en la historia universal.

