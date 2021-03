Ginebra sin tónica

El lunes de la semana pasada, el mismo día que el país veía con indignación cómo el Estado colombiano le daba la espalda a Jineth Bedoya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la embajadora de Iván Duque en la ONU hacía una curiosa declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sesionaba en Ginebra, con intervenciones virtuales de los delegados de diferentes países y la participación de organizaciones no gubernamentales de varias partes del mundo.

Esa presentación fue una muestra –otra más– de la desconexión que ha caracterizado a esta versátil funcionaria en los diferentes cargos que ha desempeñado en este gobierno y por los que ha pasado con más pena que gloria, pese a lo cual siempre ha recibido jugosas recompensas, como este nuevo aterrizaje en Suiza, en el mismo puesto que ya había ocupado años atrás, así ahora parezca una primípara.



No otra cosa se podría pensar de la embajadora, luego de que en la mencionada intervención comenzara diciendo: “Colombia une su voz a aquellas delegaciones que han manifestado la necesidad de preservar la legitimidad del sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, garantizar su imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos y eliminar los riesgos de instrumentalización o politización”, haciendo énfasis en esta última palabra, como si la defensa de los derechos humanos, en su esencia más profunda, no fuera también una cuestión política.

Pese a que se trataba de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la diplomática no hizo referencia alguna al reciente informe sobre la precaria situación de Colombia en la materia, sino que prefirió irse por las ramas y, en una curiosa pirueta, se dedicó a ensalzar a un país calificado por Human Rights Watch como una “amenaza global para los derechos humanos”.



“Encontramos méritos en las intervenciones realizadas sobre los avances en materia de derechos humanos, económicos y sociales en la República Popular de China (sic), así como en mejorar los niveles de vida de su población y mantener la estabilidad social y reducción de la pobreza”, dijo Alicia Arango como si fuera la jefa de protocolo de Xi Jinping.



En honor a la verdad, hay que decir que los diplomáticos que la antecedieron ese día –con notables excepciones, como la representante de Noruega– parecían estar leyendo un mismo libreto en el que se resaltaba el reconocimiento al régimen chino por sus avances en derechos humanos, se abogaba por la libre autodeterminación y se subrayaba la necesidad de respetar los principios de no interferencia en los asuntos de otros Estados, cosas que suenan muy bonitas, pero que resultan bastante contradictorias en el contexto de la represión en Hong Kong, y de las reiteradas denuncias de persecución contra los uigures, la minoría musulmana de la provincia de Xinjiang, en el noroccidente de la China.



Para terminar, la exministra del trabajo y del Interior se derritió en alabanzas con el Gobierno de Pekín por facilitar “un acceso oportuno y seguro de las vacunas contra el covid-19” y le agradeció la ayuda que le ha brindado a Colombia en este aspecto. Sin duda, la gratitud es una cualidad muy loable, y es válido que nuestro país reconozca el apoyo chino en la lucha contra el coronavirus, pero esta no era una reunión de la OMS.



Por supuesto, aunque nadie podría pretender que en menos de dos minutos Alicia Arango fuera a cambiar el rumbo de la política global, o que pronunciara una pieza digna de incluir en una antología de la oratoria universal, uno sí esperaría que en un discurso oficial, ante un foro tan importante, se cuidara tanto el fondo como la forma. Pero ahí no se vio ni lo uno ni lo otro.



