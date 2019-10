Fuera de contexto

Conociendo lo errático que es Iván Duque y después de ver su manera de actuar, yo realmente no tenía muchas expectativas acerca de la participación de nuestro Presidente en la Asamblea General de la ONU la semana pasada. Creí que iba a pasar por ese foro sin pena ni gloria.

Sin embargo, me equivoqué de palmo a palmo porque el primer mandatario no solo se encargó de demostrar que con él las cosas siempre pueden ser peores, sino que esta vez lo hizo con lujo de detalles, al entregarle al secretario general de Naciones Unidas el dichoso dosier con supuesta información incriminatoria sobre los nexos de Nicolás Maduro con guerrilleros, narcos y otros grupos al margen de la ley. Se trataba de un cartapacio de más de 300 páginas en el cual fueron incluidas varias fotos que ni tienen nada que ver con Venezuela, ni fueron tomadas en ese país ni provenían de fuentes confiables. En resumidas cuentas: el Presidente quedó en ridículo y de paso le dio munición al régimen chavista para que siguiera despotricando del Gobierno colombiano.



Si ya de por sí desde hace meses el discurso de Duque con su cantaleta contra Maduro suena como un disco rayado, el episodio ocurrido en Nueva York desinfló todavía más sus esfuerzos por aislar el régimen venezolano, pues con las “fotos de contexto” –además de desviar la atención sobre la sustancia de la denuncia– puso en duda la credibilidad de todo el informe. De hecho, yo me pregunto: si sucedió eso con unas simples fotos, ¿qué tan fiables serán entonces los demás datos contenidos en el documento, cuya recopilación, redacción y verificación son, por razones obvias, más difíciles de llevar a cabo? Si yo fuera António Guterres, pondría a todo mi equipo a revisar con lupa cada anotación, queja y señalamiento del informe de Duque.

Sin duda, esta y otras metidas de pata del Gobierno tienen su origen en ese afán compulsivo de derrocar al chavismo, para lo cual actúan movidos más por la obsesión que por la razón. Y, aunque Duque, el Tío Sam, sus amigotes de la OEA y sus compadres del Grupo de Lima no ocultan la fijación que tienen con la caída de Maduro, para erigirse en próceres del siglo XXI, tras este nuevo tropiezo deberían entender que la cosa no es tan fácil como la anunciaron en febrero, cuando según ellos Maduro tenía las horas contadas.



Al margen de la discusión sobre el intervencionismo, uno podría entender la noble intención de buscar un mejor futuro para el pueblo venezolano, agobiado por la corrupción, los crímenes, la represión y la ineptitud del sátrapa que los gobierna, pero en esa campaña de “salvación” una vez más quedó demostrado que no todo vale.



Este fiasco, por último, dejó en evidencia las profundas fallas de todo el aparato de defensa, porque esto va mucho más allá de unos simples problemitas de información. Y en este sentido, la renuncia –por demás tardía– del jefe de inteligencia no basta para exculpar a los demás responsables de las políticas de defensa y seguridad, entre los cuales ha brillado por su ausencia Rafael Guarín, el flamante consejero de Seguridad Nacional de Duque, cuyo papel en la preparación del desafortunado dosier aún se desconoce. Si no participó en la elaboración de un informe tan importante, entonces ese cargo no sirve para nada, pues en lo que va corrido de esta administración nunca se había visto tan desafiada, precisamente, la seguridad nacional. Pero si Guarín intervino y no detectó las fallas del reporte, o no le importaron, su idoneidad quedaría en entredicho. De cualquier modo, sería interesante saber qué tiene que decir este transgénico funcionario, pues hasta ahora ha pasado de agache.



* * *



Colofón. Harán mucha falta las reflexiones de Guillermo Perry en las páginas de este periódico y en la conciencia de este país. Dolorosa pérdida.

