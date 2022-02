Fallo judicial; falla presidencial

La histórica decisión de la Corte Constitucional de despenalizar por completo la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 despertó una cantidad infinita de reacciones. Este es uno de esos temas en los cuales todo el mundo se siente autorizado para hablar, así no tenga mucho conocimiento del asunto, ni de las implicaciones ni del sentido de un texto que, por cierto, no se conoce en su integridad, pues no ha sido divulgado aún por el alto tribunal.



En todo caso, como se ha repetido ya en tantas ocasiones, hay que empezar por subrayar que el mencionado fallo brinda una opción y no es un mandato ni una orden para obligar a las mujeres a abortar. De hecho –al contrario de lo que algunas personas y organizaciones insinúan–, aquí no se está hablando de una ‘ley Herodes’ que faculte a nadie para salir a “asesinar bebés” a diestra y siniestra.



Y aunque es entendible que defensores y detractores del aborto se líen en agrias discusiones, es absurdo que el presidente de la República salte a la palestra a desconocer los fundamentos más elementales de la democracia y a tratar de torcer la realidad.



En una entrevista con La FM, de RCN, y hablando de una manera tan irresponsable como inexplicable, Iván Duque salió a desestimar el papel de la Corte Constitucional, al decir muy campante: “Yo creo que los grandes temas de la sociedad no deberían ser decididos por un grupo de cinco personas que pueden tener mayoría en una corte”. Y, no contento con semejante salida en falso, agregó luego: “Existe un principio de vida desde la concepción, que además ha sido reconocido así por la Corte Constitucional hace muchos años”.

Estas declaraciones tienen varios problemas. En primer lugar, se trata de una nueva intromisión del jefe del Ejecutivo en los terrenos del Poder Judicial; cosa que habla muy mal del respeto del mandatario por la separación de poderes y la autonomía e independencia de la rama, consagradas en la Constitución.



En segundo lugar, este ejercicio de reduccionismo desconoce la naturaleza y la arquitectura constitucional del país. Cualquier estudiante de derecho, por muy vago que sea, debe saber que las decisiones de un tribunal o de un cuerpo colegiado no son responsabilidad de los que votan en uno u otro sentido, sino de toda la entidad en su conjunto. Además, por definición, las cortes constitucionales son órganos contramayoritarios.



Por otra parte, Duque olvida que, así le parezcan muy poquitos, a los magistrados los elige el Senado de la República, lo cual le da a la Corte Constitucional una legitimidad que no se puede poner en tela de juicio cuando los fallos no le convienen o no le gustan al mandatario de turno.



Pero eso no es todo. Con esas palabras, quedó en evidencia que Duque no tiene ni la menor idea de lo que ha pasado en este país durante los últimos treinta años, tiempo en el que la Corte Constitucional ha tenido que hacerse cargo de numerosos chicharrones que el disfuncional Congreso de la República no ha querido resolver; en particular, los relativos a temas tan delicados como el matrimonio de parejas del mismo sexo, la eutanasia y el aborto.



Para concluir, la Corte Constitucional jamás ha hecho el reconocimiento del “principio de la vida desde la concepción”, como erróneamente lo dijo Duque en la citada emisora. De hecho, en la sentencia C-327 de 2016 se lee claramente: “A juicio de la Corte, la Constitución no establece que la existencia legal de la persona principie en el momento de la concepción”.



Lo peor de todo es que Duque, en su superficialidad, se metió en camisa de once varas sin ninguna necesidad; pues para manifestar su desacuerdo de pensamiento con la Corte, habría podido esgrimir como argumento sus creencias religiosas, lo cual le habría ayudado a disimular su torpeza e ignorancia.

