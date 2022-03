Estigmatización de la prensa, una vieja noticia

Con el término ‘neonazi’ es como Vladimir Putin se refiere al régimen de Ucrania. Y, haciendo gala de un cinismo extremo, el presidente ruso ha esgrimido ese señalamiento para tratar de "justificar" la invasión a dicho país, que ya ha ocasionado millones de víctimas -entre muertos, heridos y desplazados por la guerra- e incalculables pérdidas materiales.



(También le puede interesar: La casa de papel)

Al hacer tales afirmaciones, Putin no sólo falta a la verdad, sino que incurre en una banalización de lo significó el nazismo y de las atrocidades que ocasionó en la primera mitad del siglo pasado en varios países de Europa, y cuyo impacto se siente todavía hoy en buena parte del mundo.



Cualquiera que repase someramente la historia puede deducir que es un despropósito hacer un paralelo entre lo que ocurre hoy y las atrocidades del nazismo. Tanto por sus orígenes como por sus métodos y su saldo fatal, los horrores del Holocausto concebido por Adolfo Hitler no tienen punto de comparación con ningún evento ocurrido en siglos recientes.



Por todo lo anterior, resulta inaceptable que Gustavo Petro utilice el adjetivo "neonazi" para descalificar a Noticias RCN, por no estar de acuerdo con uno de sus columnistas. Más allá de las controversias que puedan surgir en plena campaña, e independientemente de lo polémicas que sean las opiniones de un columnista, un candidato a la presidencia de la República debería medir el impacto de sus afirmaciones, máxime cuando se producen en medio de una confrontación política como la que se percibe actualmente en Colombia.

En medio de una confrontación política como la actual, un candidato a la presidencia de la República debería medir el impacto de sus afirmaciones. FACEBOOK

TWITTER

Además, es muy difícil entender cómo alguien que se considera el promotor de "la política del amor" se atreve a hacer afirmaciones tan temerarias, sin tener en cuenta que su discurso puede convertirse en un bidón de gasolina.



No obstante, pese a la gravedad de las palabras con las cuales Petro pone en el punto de mira del extremismo a RCN, la estigmatización de medios y periodistas no es una noticia nueva por estos lares. Sin ir muy lejos, hay que recordar que durante su mandato el presidente Álvaro Uribe solía etiquetar como “guerrilleros vestidos de civil” o “cómplices del terrorismo” a algunos periodistas y políticos que no eran de sus afectos.



Como era de esperarse, luego de aquellas acusaciones, no faltaron los mensajes intimidatorios y las amenazas que obligaron a más de un periodista a empacar maletas y a abandonar el país para proteger su vida.



Ya algo similar les había ocurrido en la década de los ochenta a periodistas como Daniel Samper Pizano, Antonio Caballero e, incluso, al mismísimo Gabriel García Márquez, quienes fueron demonizados o vilipendiados por funcionarios del Estado o por amigos del gobierno y tuvieron que exiliarse para salvar su pellejo.



Lo más lamentable es que, después de tantos años y tantas vidas arruinadas, la radicalización en Colombia, en vez de disminuir, no ha hecho más que profundizarse, debido, en buena parte, al auge de las redes sociales, convertidas en unas ocasiones en plataformas públicas para divulgar propuestas políticas, y utilizadas en otros casos para propagar mensajes de odio y difundir noticias falsas, casi imposibles de desmentir.



Aunque es inevitable que, en su vertiginoso ritmo, los medios incurran en equivocaciones o cometan injusticias, estos problemas no se resuelven lanzando a la hoguera a los periodistas, sino recurriendo a las herramientas jurídicas existentes para tal fin.



Por último, cuando los políticos o mandatarios se empeñan en atacar indiscriminadamente a la prensa -sobre todo si lo hacen con fines electorales o propagandísticos- están dejando a un lado el hecho de que, en las democracias, la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los medios o de los periodistas, sino un patrimonio de toda la sociedad.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

(Lea todas las columnas de Vladdo en EL TIEMPO, aquí)