Especulaciones electorales

Como suele suceder en vísperas de todo proceso electoral, las hipótesis acerca de quién puede ser el próximo inquilino del palacio presidencial son el ejercicio predilecto de los concurrentes a cualquier reunión. En eventos sociales, comidas, juntas de trabajo o reencuentros familiares –tan comunes en estos meses del año–, las conversaciones giran alrededor del nombre del posible nuevo presidente, discusiones en las que cada uno tiene una teoría.



Claro que en medios y en redes sociales la gente tampoco se queda atrás y por esta época el ambiente se transforma en un hervidero, dominado, cómo no, por las conjeturas, en detrimento de la razón, y donde el vozarrón anula cualquier intención de discernir o argumentar. De modo que yo no pienso quedarme atrás, ni más faltaba, y voy a sumarme al sano ejercicio de la especulación electoral.



No, mentiras. Así como –en aras de la concordia y la armonía– decidí no hablar de política en reuniones familiares, tampoco voy a abusar de ustedes en este espacio para aburrirlos con mis 'predicciones'; para eso hay otros columnistas, tuiteros y analistas, especializados en cálculos electorales, deducciones acomodaticias y análisis casuísticos. No obstante, sí quiero decirles qué pienso en general de las consideraciones que algunas personas están haciendo sobre la actual carrera presidencial.



Para empezar, me parece que todavía es muy temprano para ponerse a dar como concluyente cualquier cifra relativa al favoritismo entre los aspirantes a heredar el despelote que va a dejar Iván Duque cuando termine su período el próximo 7 de agosto. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, en la contienda por el premio mayor de 2022, no hay sino un candidato y medio. Uno es Gustavo Petro, quien es el único que se sabe que va a llegar a primera vuelta sí o sí. Salvo algún imprevisto de último momento que lo pueda marginar de la competencia –en este país nunca se sabe–, el exalcalde será el candidato fijo de la izquierda para la primera vuelta, en mayo próximo.

A su vez, la flamante proclamación de Óscar Iván Zuluaga como ‘recandidato’ del uribismo terminó convertida en una pantomima apenas comparable con el ascenso del Unión Magdalena a la primera división del fútbol colombiano. Unos hablan de trampa; algunos, de favoritismo, y otros más, de maniobras turbias o de jugaditas por debajo de la mesa. Sea como sea, lo cierto del caso es que la reelección de este personaje en una misteriosa encuesta fraccionó a su partido en vez de unirlo, y parece que Zuluaga hubiera pasado a la segunda ronda de un reality y estuviera esperando a ver con quién le toca eliminarse en el próximo reto.



Los demás son apenas precandidatos, motivo por el cual se hace muy difícil confiar en este momento en los porcentajes de las encuestas, la mayoría de las cuales tienen punteando a Petro, cosa que no debería sorprender a nadie, si se tiene en cuenta que lleva muchos meses en campaña, y que tiene un alto nivel de reconocimiento entre el público. Y así a los encuestados les planteen hoy distintos escenarios hipotéticos con Petro versus este o aquel otro nombre, el resultado puede ser muy diferente cuando haya un abanico de rivales definitivos para la primera vuelta. No es lo mismo hablar de Sergio Fajardo, o de Fico Gutiérrez, como precandidato que como candidato.



Por otra parte, hay que tener en cuenta las elecciones legislativas, ya que la nueva composición del Congreso puede determinar hacia dónde se van a inclinar los votantes, bien sea por acción o por reacción, en la elección presidencial. Esa es la recta final de la ruta hacia la Casa de Nariño. Así que por lo pronto lo recomendable es esperar un poco antes de hacer cuentas alegres o de sacar conclusiones apresuradas.

