Equivocaciones por punta y punta

Lo único peor que desconocer un error es aceptarlo a medias o tratar de justificarlo. Y cuando se trata de un crimen, esa reacción es todavía más grave. Eso es lo que le pasó al Eln con su admisión amañada de la autoría del atroz atentado que acabó con la vida de veinte jóvenes que aspiraban a convertirse en oficiales de la policía.

Así pretendan lavarse las manos, los señores del Eln saben muy bien que, más allá de que estos muchachos se encontraran en una instalación militar o no, el punto es que fueron atacados en estado de absoluta indefensión, fuera de combate y sin chance de responder a una agresión efectuada con armas no convencionales, conducta con la cual esa organización cometió varias infracciones que violan el Estatuto de Roma.



Por ejemplo, la Corte Penal Internacional establece como uno de los elementos de los crímenes de guerra el hecho de “que el autor haya tenido la intención de dirigir el ataque contra tales edificios dedicados a la religión, la instrucción, las artes, la ciencia o la beneficencia”, categoría en la cual, evidentemente, se encuentra la Escuela de Cadetes General Santander, como institución de formación que es.

La decisión de cancelar las negociaciones con el Eln le resulta muy útil al presidente para congraciarse con el ala dura de su partido y muy oportuna para tratar de recuperar algo de popularidad FACEBOOK

TWITTER

Dicho lo anterior, hay que anotar que ese atentado dejó dos cosas en evidencia. Por una parte, la torpeza del Eln, que con esta acción no solo exhibe su fraccionamiento interno, sino que les da oxígeno a los sectores más radicales de la derecha, que añoran la mano dura y el plomo ‘ventiao’ contra la guerrilla; y por la otra, los inocultables dislates de la Presidencia y la Cancillería. En este punto, debo reconocer que, luego de su extensa trayectoria en el sector público, esperaba mucho más tacto y pericia de Carlos Holmes Trujillo en cuestiones de política exterior; pero no: cada día que pasa decepciona más.



Volviendo a la barbaridad cometida por Eln la semana pasada, es lógico que en medio de unas negociaciones de paz, por muy lánguidas que sean, una acción como esta se convierte en un punto de inflexión: o sirve para acelerar el proceso o sirve para liquidarlo. Iván Duque se decantó por la segunda opción, lo cual es entendible, pero solo hasta cierto punto, pues en ocasiones anteriores hechos violentos de gran magnitud no impidieron que los gobiernos siguieran adelante con los diálogos para buscar salidas negociadas.



Recordemos, por ejemplo, que antes de que la mesa del Caguán se fuera al traste en febrero de 2002 –tras el secuestro del senador Jorge Eduardo Géchem–, Andrés Pastrana pasó por alto innumerables acciones armadas, atentados, tomas de rehenes y magnicidios cometidos por esa guerrilla e insistió en seguir dialogando.



Esta vez la cosa resultó a otro precio, y Duque resolvió aprovechar la disculpa que tanto necesitaba, y que el Eln le puso en bandeja de plata, para acabar con una negociación de la cual nunca estuvo convencido; decisión que le resulta muy útil para congraciarse con el ala dura de su partido y muy oportuna para tratar de recuperar algo de la popularidad perdida.



Sin embargo, ese afán de darles gusto a las galerías más rapaces no puede llevarlo a cometer errores tan infantiles como el desconocimiento de unos protocolos suscritos no solo por Colombia, sino por los países garantes del proceso.



En sus cinco meses de mandato, Duque –tan joven y dinámico– se ha caracterizado por ir rezagado de los acontecimientos y ha demostrado que solo actúa cuando ya pa’ qué. En estos cinco meses, vaya uno a saber si por ineptitud o por desidia, dejó a la delegación del Eln con los brazos cruzados en La Habana y solo decidió hablar de condiciones y protocolos para incumplirlos, en un claro gesto de ignorancia e ingratitud con Cuba y los gobiernos que desde hace muchos años han acompañado a Colombia en la búsqueda de la paz. Debería darle vergüenza.



@OpinionVladdo